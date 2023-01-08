Россия и Белоруссия 16 января начнут совместные летно-тактические учения

Авиаподразделения вооруженных сил Белоруссии и РФ будут проводить совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

В Telegram-канале ведомства говорится, что с 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с), передает ТАСС.

Отмечается, что все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии будут задействованы в совместных летно-тактических учениях с Россией.

В пятницу Минобороны Белоруссии заявили, что в республику прибыл еще один эшелон с военной техникой, которая входит в состав региональной группировки войск Союзного государства.

—