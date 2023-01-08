 

Россия и Белоруссия 16 января начнут совместные летно-тактические учения

08.01.2023, 18:55, Новости дня
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Авиаподразделения вооруженных сил Белоруссии и РФ будут проводить совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

В Telegram-канале ведомства говорится, что с 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с), передает ТАСС.

Отмечается, что все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии будут задействованы в совместных летно-тактических учениях с Россией.

В пятницу Минобороны Белоруссии заявили, что в республику прибыл еще один эшелон с военной техникой, которая входит в состав региональной группировки войск Союзного государства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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