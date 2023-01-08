Bloomberg: Украина не должна использовать оружие Запада для ударов вглубь России

Поставки новой натовской техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Украина не должна применять для ударов по территориям, которые Запад признает частью РФ, сообщил обозреватель Андреас Клут.

Клут в статье для Bloomberg отметил, что украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию РФ и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом, передает РИА «Новости».

По его словам, западные страны осторожно выбирают модели вооружений, которые они направляют для ВСУ. Это связано с тем, что главным приоритетом для США и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой.

При этом объявление об отправке Киеву новых видов БМП, включая Bradley и Marder, стало серьезным сдвигом в риторике США, Германии и Франции, так как ранее члены НАТО отказывались предоставлять подобные машины, подытожил Клут.

В пятницу в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.

—