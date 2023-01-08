Bloomberg: Украина не должна использовать оружие Запада для ударов вглубь России
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Поставки новой натовской техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Украина не должна применять для ударов по территориям, которые Запад признает частью РФ, сообщил обозреватель Андреас Клут.
Клут в статье для Bloomberg отметил, что украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию РФ и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом, передает РИА «Новости».
По его словам, западные страны осторожно выбирают модели вооружений, которые они направляют для ВСУ. Это связано с тем, что главным приоритетом для США и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой.
При этом объявление об отправке Киеву новых видов БМП, включая Bradley и Marder, стало серьезным сдвигом в риторике США, Германии и Франции, так как ранее члены НАТО отказывались предоставлять подобные машины, подытожил Клут.
В пятницу в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
Ранее военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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