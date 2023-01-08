На юго-западе Москвы завели дело из-за убийства двух женщин и пожара в жилом доме

Следствие возбудило уголовное дело после убийства двух женщин, обнаруженных в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы, сообщил столичный главк СК России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что по факту убийства двух и более лиц в квартире на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Предварительно, по данным СК, мужчина 1981 года рождения застрелил свою мать 65-летнюю и 38-летнюю сестру, а после облил квартиру воспламеняющейся жидкостью, поджег и покончил жизнь самоубийством.

Отмечается, что с места происшествия изъяты ружье, патроны, гильзы и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.

В воскресенье в доме на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар. Возгорание потушили на 20 «квадратах», было спасено четыре человека. Кроме того, после тушения пожара обнаружены тела трех человек. В прокуратуре сообщали, что на телах двух женщин и одного мужчины обнаружены «признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в селе Еремеево в Башкирии произошел пожар, два человека погибли.

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