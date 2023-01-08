Отличный пример удачного микса стиля и комфорта: как включить в образ сапоги-дутики – хит зимы-2023

Откажитесь от лоферов, туфель и облегающих ботфортов до бедра! В моде появился новый тренд. После куртки, пальто и сумочки настала очередь стеганых сапог. Хит зимы 2023 года – сапоги-дутики. Сапоги с подкладкой, представленные на показе Loewe, скоро будут повсюду. Покажем, с какой одеждой правильно комбинировать такую обувь, чтобы выглядеть стильно.

Сочетание эстетики и комфорта

После пандемии наши модные пристрастия радикально изменились. Мы все больше стремимся к комфорту. Но, когда термометр начинает показывать низкие температуры, наши потребности продиктованы желанием согреться, поэтому в гардеробе каждой женщины должна быть пара теплой и удобной обуви.

Испанский бренд Loewe доказал, что можно сочетать стиль и комфорт. Loewe изменил представление о лыжных ботинках, предложив нам модель, сочетающую традиционный шарм и комфорт. Их внешний вид напоминает угги. Фактически ботинки с мягкой подкладкой превратились из практичной и традиционной модели в стильный тренд.

Берем пример со знаменитостей

Доказательством популярности стеганых сапог является пример Хейли Бибер, которая часто носит самые стильные вещи. Американская модель недавно была замечена в новых черных кожаных лыжных ботинках от бренда Loewe.

Эта модель обуви идеально сочетается с длинным черным пальто, кожаными легинсами и маленькой сумочкой. Ботинки имеют крупную негабаритную подошву, которая подчеркивает и удлиняет фигуру Хейли Бибер.

Кайли Дженнер тоже надела их во время своего последнего отпуска в Аспене.

Стеганые сапоги предназначены не только для горных прогулок. Их также можно носить в городе. Они легко сочетаются с кожаными брюками, жилеткой, длинным зимним пальто, объемным шарфом и другими предметами гардероба.

Как носить стеганые ботильоны

Некоторые девушки предпочитают носить стеганые сапоги с пуховиком, чтобы создать шикарный горнолыжный образ, другие без колебаний сочетают их с базовыми модными вещами, такими как длинное пальто, пуховик или даже широкие кожаные брюки. Вариантов бесконечно много, например ботинки можно носить со спортивным костюмом и длинным шерстяным пальто.

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Сочетайте стеганые сапоги с укороченной дутой жилеткой, чтобы создать образ в едином стиле. Такой наряд идеально подойдет для прогулки с ребенком, похода в магазин или поездку за город.

Еще один повседневный образ: полушубок, шарф из искусственного меха и джинсы. Выглядит удобно и практично.

Уличная мода радует глаз удачными сочетаниями цветов и стилей.

Неизменная классика

Стеганые сапоги можно сочетать не только со спортивными вещами. Если вы предпочитаете классику, то носите сапоги с длинным черным пальто, объемным шарфом коричневого или карамельного оттенка и легинсами. Дополните образ аксессуарами: очками и маленькой сумочкой в тон шарфа.

Еще несколько удачных примеров классических универсальных образов, которые будут удачно смотреться в разных ситуациях.

Если вы хотите выглядеть ярко, то сделайте акцент на куртке. Для девушек, которые любят нежные женственные образы, сочетание обуви и одежды оттенков бежевого цвета – идеальный вариант.