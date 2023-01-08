Мнение: Демократическая цензура в Фейсбуке, «свобода слова» в Германии и потеря инвестиций в Британии

1. Читатели пишут про очередные выверты американской «свободы слова»:



Фейсбук заблокировал пост с обложкой британского журнала The Spectator, на которой под заголовком «Ещё 6 лет» Джо Байден показывает 5 пальцев.

Формальная причина — «политическая реклама запрещена».

Апелляция, где журнал говорит, что это стандартный пост с обложкой, какие журнал постит регулярно, была отклонена.

Редактор журнала пишет, что когда они публиковали на обложке карикатуры на Трампа или Джонсона, у модераторов Фейсбука это не вызывало никаких вопросов (источник).

2. Помните про депортацию Юлии Прохоровой, которая 9 мая станцевала в Мюнхене под «Калинку» перед участниками проукраинского митинга? Позже объявили, что депортация — это фейк. Оказалось, однако, что Юлия действительно вынуждена была уехать из Германии, посидев предварительно в немецкой тюрьме.

Вот Телеграм-канал Юлии. Процитирую один из недавних постов (ссылка):



Я не хочу жить в Германии.

Я долго думала об этом. В Германии пишут постоянно доносы на друг друга, если у тебя другое мнение и оно не схоже с мнением власти. Тебе нельзя иметь другое мнение. Иначе обыски, тюрьма и подконтрольные СМИ тебя уничтожат. Там нет свободной прессы, которая бы освещала все стороны, это Евросоюз, у них такие правила (для примера вспомните телеканал «Дождь»).

Доносы там пишут постоянно. Отговорки по типу «но это моё мнение, моя свобода слова» там не канают. Свобода выбора состоит из того, чтобы или восхвалять Америку, или Германию с Америкой.

Я последние месяцы в Германии жила как чувствовала, на ощупь. Законы не работают, потому что они говорят о свободе слова, но потом на тебя делают заказ с обысками. Выписывают штрафы ни за что и так далее. Адвокат ничего не может (поняла на своём личном примере).

Я уехала, потому что я не смогу выиграть у богатых. Жизнь «неугодных» делают невыносимой, поэтому там и не может быть блогеров типа Навального. Таких людей сажают сразу. Там никогда не увидите больших протестов, просто потому что немецкая полиция не шутит. Да и вообще власть держит всех в «…»

Я из России. Я родилась и выросла тут. Я всю жизнь говорила, что хотела и ко мне никогда никто не приходил с обысками. Пишу этот пост и знаю, что я в безопасности. Ко мне не придут, а если бы я была сейчас в Германии, то написали бы опять донос. Хотя я пишу своё мнение.

Вывод: в России есть свобода слова, в Германии нет. Думаю, «Дождю» нужно покаяться и также признаться, где есть свобода слова и свобода выбора.

Я уехала сама из Германии, потому что не могла больше жить в полицейской стране, в стране доносов. Ты никогда не знаешь когда за тобой придут. Я устала вздрагивать от полицейских мигалок, что проезжают мимо. Я просто хотела свободы, я так привыкла.

3. В Британии пожинают плоды своей расправы с «российскими олигархами» (ссылка):

Лондон столкнулся с новой реальностью – его инвестиционная привлекательность улетучивается.

В 2022 году иностранные инвестиции в рынок недвижимости Лондона, обычно очень привлекательный для бизнесменов со всего мира, рухнули до 12 миллиардов фунтов. Годом ранее они составляли 16 миллиардов – а на пике в 2015 году превышали 30 миллиардов.

Вызвано это было финансовой нестабильностью в Британии в связи с инфляцией и бюджетным кризисом. Кроме того, в Лондоне сами выстрелили себе в ногу, начав повальную борьбу с олигархами из СНГ. Ведь те являлись одними из главных инвесторов в Британии. Общая стоимость принадлежащей им арестованной недвижимости превышает 2 миллиарда фунтов.

В Британии испортили отношения и с другим ключевым инвестором – Катаром, который вовсю поливали грязью в ходе чемпионата мира по футболу. Катар в ответ пересматривает свои инвестиционные планы в Британии. Ему принадлежит 2 миллиона квадратных метров недвижимости на сумму в 35 миллиардов фунтов. Без новых инвестиций из Катара Лондону придётся нелегко.

Отказывается от инвестиций в Британию и Китай. Приток новых денег из Поднебесной в Лондон за 5 лет рухнул в 10 раз. Китайские бизнесмены отлично понимают, что на фоне нынешней эскалации их собственность в любой момент могут также экспроприировать.

Британский рынок недвижимости уже начинает сыпаться. Продажи в следующем году могут упасть на 30%. Стоимость жилья тоже понеслась вниз – и может рухнуть на 8% в 2023 году. <…>

В выигрыше остаются американцы, скупающие по дешёвке британскую недвижимость. Но их деньгами все инвестиции из СНГ, с Ближнего Востока и Китая заместить не удастся.