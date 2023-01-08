В лечении редких заболеваний могут помочь плодовые мушки

Научные сотрудники Университета Монаша нашли способ изучения, как изменение диеты может помочь облегчить симптомы болезни с помощью плодовых мушек.

На сегодняшний момент существует более 1400 наследственных метаболических заболеваний. Именно они являются основной причиной смерти новорожденных и детей младшего возраста. Однако имеющиеся методы лечения доступны лишь для небольшого числа таких болезней.

В ходе новой исследовательской работы эксперты были нацелены на разработке дополнительного подхода, основанного на модели мух. Специалисты решили использовать дрозофилу, так как она является хорошо зарекомендованной моделью для изучения генетических причин заболеваний.