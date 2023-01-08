 

Мнение: О главном обломе 2022 года… Упс?

08.01.2023, 18:16, Разное
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В недавно ушедшем 2022-м году приключилось много неожиданностей, приятных и не очень. Но ещё более неожиданно то, что не случилось. А вышло так, как вышло, хотя в десятках разных стран сотни людей, облечённых властью и полномочных привлекать самых квалифицированных экспертов из самых престижных университетов, денно и нощно трудились, чтобы результат был противоположным.

Но в итоге — Упс!

Или, говоря по-русски, «облом-с»…

Обломать Россию так и не удалось. Не вышло это даже у крайне широкой коалиции западных стран, применившей во многом беспрецедентные #санкции в масштабах девяти волн.

И дело не только в том, что #Россия так и не прекратила начатую 24 февраля спецоперацию: о том, что санкционная дубина являет собой весьма разрушительное, но чрезвычайно неэффективное орудие достижения геополитических целей, учёные мужи предупреждают вот уже больше десятка лет. Но и возможности Кремля продолжать начатое, увеличивая жёсткость боёв до невиданных с конца Второй Мировой масштабов, оказались ничуть не подорваны «сокрушительными» ограничениями. Более того, российская экономика, которой многие в начале года сулили обвал, крах, #банкротство, по предварительным оценкам, снизилась на символические два с половиной процента. Может быть, на три

Ну и как «вишенка на торте»…

По итогам 2022 года Россия вернулась в десятку крупнейших мировых экономик, поднявшись по объёму ВВП с 11-го на 9-е место. Согласно оценочным данным МВФ, на первом месте #США, далее по убыванию размеров национального хозяйства — #Китай, Япония, Германия, #Индия, Великобритания, Франция, Канада и Россия, а замыкает Топ-10… Италия. Индусы, кстати, тоже очень мощно выступили…


На картинке — номинальный ВВП в текущих ценах по данным МВФ, трлн долл.

И можно хоть до посинения кричать, что «это временно», что «посчитано неправильно», что мощнейшие санкции ещё «порвут всё в клочья». Но — счёт на табло. И #МВФ его признал. А думкой богатеет известно кто.

Упс?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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