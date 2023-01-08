По словам посла Эритреи, санкции больше затрагивают Европу, чем Россию
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По словам посла Эритреи в РФ Петроса Цеггаи, РФ больше страдает от антироссийских санкций, чем Европа.
“Иногда санкции идут только на пользу развитию. В прошлом РФ могла импортировать многие вещи из Европы, но теперь она импортирует их сама. Это самая большая потеря. Европейские страны пострадали больше всех. Хотя в ближайшие несколько лет могут возникнуть некоторые технические проблемы, РФ была первой страной, отправившей человека в космос. Она не может производить все сама. Да, может”, – сказал посол Петроса Цеггаи.
Ранее Ханс Данненберг, посол Доминиканской Республики в России, высказал аналогичное мнение в интервью РИА Новости. Он сказал, что санкции пойдут на пользу промышленному развитию России.
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