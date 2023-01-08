Характеристики Realme GT Neo5 с беспрецедентной мощностью зарядки раскрыты перед презентацией

Realme GT Neo5 – новый смартфон с быстрой зарядкой мощностью 240 Вт. Он был сертифицирован китайским регулятором TENAA. Портал Gizmochina сообщает, что эта процедура показала ключевые характеристики устройства до его презентации.

Смартфон Realme GT Neo5 будет оснащен 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления (144 Гц).

За производительность новинки будет отвечать флагманский чип Snapdragon8 + Gen 1 второй половины 2022 года. Он будет доступен с 8-16 ГБ оперативной памяти, а также встроенным хранилищем объемом от 128 ГБ до 1 ТБ.

Набор камер также был раскрыт благодаря TENAA. Один основной датчик с разрешением 50 Мп будет иметь два дополнительных датчика 8 Мп и два 2 Мп. Для камеры selfie будет использоваться 16МП сенсор. Доступны две версии Realme GT Neo5. Обе версии будут иметь аккумулятор емкостью 4450 мАч, который можно заряжать при 240 Вт, а другая – 4850 мАч, который можно заряжать при 150 Вт.

Слухи предполагают, что смартфон будет представлен уже в феврале. Неизвестно, будет ли смартфон Realme GT Neo5 доступен за пределами Китая (включая Россию).