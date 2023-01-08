Мнение: Не надо “развивать” депрессивные регионы (с)



Тут не было СВО. Это Кадыкчан – заброшенный город-призрак на Колыме

Дмитрий Некрасов – как старорежимный хирург: он не колеблясь делает больно и рушит все иллюзии пациентов, считая, что горькая правда в любом случае полезнее, чем сладкая ложь. Но читать его выводы о “федерализации России” физически тяжело – звучит как приговор… Продолжение его размышлений (см. предыдущий пост)

“3. Важно понимать, что подобное состояние дел не является результатом каких-то ошибок государственной политики и не может быть устранено в сколько-нибудь обозримой перспективе. Помимо географического положения и природных ресурсов существует колоссальная диспропорция в качестве человеческого капитала. Причем данная разница лишь нарастает по мере переезда самых активных и образованных из депрессивных регионов в более успешные. В этом отношении разница между Ингушетией и даже Ярославлем (4 раза по ВРП на душу), не говоря о Москве, гораздо больше, нежели между Нью-Йорком и Миссисипи (2,2).

Реальная «бюджетная самостоятельность» большинства российских регионов означала бы для них необходимость закрыть большинство школ и больниц и сократить социальные выплаты, где в 3, а где и в 10 раз. (!!-С.) Реальная бюджетная самостоятельность ЯМАО с ХМАО превратило бы их в Кувейт. Сохранение хоть сколько-нибудь единых социальных медицинских и образовательных стандартов в рамках страны невозможно без масштабного радикального перераспределения ресурсов от богатых регионов к бедным.

Не существует никаких решений которые позволили бы существенно уменьшить данную разницу на горизонте нескольких десятилетий. Даже в тех странах (например в Германии или Китае), где правительство предпринимало последние десятилетия крайне дорогостоящие и стратегически осмысленные усилия по выравниванию уровня регионального развития, данная политика, в лучшем случае, позволила не увеличить разрыв (речь о попытке “выравнивания” ГДР до уровня ФРГ- С.). Разница в подушевом ВВП штатов США последние десятилетия только растет. Построенные в западном Китае за счет субсидий из центра города пусты. Уменьшить разрыв за последние 20 лет не получилось, даже потратив 1,5 трлн евро на выравнивание 15 млн восточных немцев. А речь ведь шла о том, чтобы уменьшить разрыв в 2,4 раза, а не в 60 раз.

Конечно, значительная часть российских диспропорций обусловлено нефтяной рентой. Однако даже если предположить, что завтра нефтяная рента исчезнет, то масштаб экономической и бюджетной диспропорции в России останется аномальным для федерации. И дело тут не только в Северном Кавказе или Тыве.

В любой сколько-нибудь современной стране мегаполисы являются чистыми донорами бюджетной системы, а города поменьше, и уж тем более глубинка, – чистыми реципиентами бюджетного перераспределения трансфертов. В мегаполисах самая образованная и квалифицированная рабочая сила, она создает больше добавленной стоимости и ВВП на душу, поэтому платит больше налогов. Помимо этого, в мегаполисах в процентах к населению меньше детей и пенсионеров, но больше работающих (приехавших в т.ч. из глубинки). Соответственно налоговые сборы на душу в мегаполисах в разы больше, а расходы на социалку меньше (как минимум по относительной доле реципиентов помощи в населении). Чем более современной и развитой является экономика, тем в большей степени постиндустриальные мегаполисы дотируют индустриальную и аграрную периферию.

Распространенное заблуждение о том, что центр вытягивает все соки из регионов в Москву, прямо противоречит действительности. По крайней мере, бюджет поступает ровно наоборот, выкачивая деньги из Москвы и нефтеносных регионов, и распределяя их в пользу не нефтеносных. (Другой разговор, что центр излишне регламентирует использование распределяемого). То, что качественный человеческий капитал и деньги бизнеса текут в обратном направлении, – большей частью следствие общемировой тенденции опережающего роста мегаполисов, нежели каких-то специфических отечественных диспропорций. То же самое происходит и во Франции, и в Китае.

Гипотеза о том, что надо дать регионам России больше самостоятельности, и они начнут развиваться, прямо игнорирует наблюдаемую реальность. Где-то по мелочам – может быть. Уменьшение уровня регламентации со стороны центра было бы полезным. Однако у большинства регионов нет ни малейших предпосылок сократить разрыв с лидерами сколько-нибудь самостоятельно. «Самостоятельно», как и во всем современном мире, разрыв между уровнем развития регионов в среднем будет только нарастать. В первую очередь за счет перетока более качественного человеческого капитала в более успешные регионы. Даже простое сохранение текущего уровня разрыва возможно лишь при масштабной перераспределительной политике и эффективных стратегиях регионального развития.

Более того, выскажу такую крамольную мысль, что с точки зрения роста экономического благополучия россиян, идея «развивать» депрессивные регионы прямо контрпродуктивна. Для примерно трети российских регионов (все севера и большая часть расположенных к востоку от Урала) гораздо эффективнее дотировать переезд оттуда населения в миллионники и регионы с более благоприятным климатом. Живущее в этих регионах квалифицированное и активное меньшинство создаст гораздо больше добавленной стоимости в регионах с лучшей инфраструктурой и концентрацией других факторов производства. В разных формах дотируемое государством большинство было бы дешевле содержать в Белгороде, нежели в Магадане. Во всем мире миграция – один из наиболее быстрых и эффективных способов снижения неравенства и роста совокупной производительности. Попытки противостоять различными дотациями рыночным тенденциям могут быть понятны с социально-политической точки зрения, однако с чисто экономической они прямо вредны. Особенно в стране, большая часть территории которой крайне неблагоприятна для жизни…” (Дм.Некрасов)

Думаю, дочитавшим до конца теперь более чем понятно, почему Дмитрий – не российский политик. Говорить ТАКОЕ вслух широким массам избирателей – безусловно, (политической) смерти подобно. Как вам, к примеру, его финальный аккорд – что с точки зрения любой экономической логики “развивать” что бы то ни было в Сибири и на Дальнем Востоке (за исключением разве что пары возможных мегаполисов типа Владивостока и Хабаровска) – пустая трата бюджетных денег, и куда лучше и разумнее было бы просто ЭВАКУИРОВАТЬ оттуда людей на “Большую Землю”?? Да такую политическую декларацию все бы с дерьмом смешали, а Некрасов получил бы свои полпроцента на выборах даже без фальсификаций!!

А ведь он прав… И это – самое страшное.