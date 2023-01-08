 

Вот и все: Могила Алексея Панина осталась без хозяина после разорения

08.01.2023, 18:00, Разное
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Теперь звезда живет в Испании и подрабатывает на мастер-классах в Валенсии, которые организовал приятель. По словам актера, деньги за свою работу он получает чисто символические, это занятие, скорее, для души. “Грубо говоря, на бензин, на пожрать”, – говорит Алексей Панин.

Конечно, артист старается держать лицо, уверяет, что деньги у него есть, но он уже начал распродавать имущество, накопленное при жизни в стране, которую постоянно поливает грязью. Да, дела у Алексея Панина идут не так хорошо.

Актер говорит, что хотел бы время от времени бывать в России, например, чтобы ходить в баню, за грибами или отдыхать в деревне, а вот жить ему больше нравится в Европе. Помимо этого, с Россией его связывает и еще кое-что – кладбище, на котором покоится его родительница.

Теперь могила Алексея Панина, точнее его матери Татьяны Борисовны, осталась без хозяина, ведь единственный наследник уехал в Испанию и вернуться готов только ради заработка. Увы, после негативных высказываний звезду “Жмурок” сниматься в России не зовут. Вероятно, после окончательного разорения актер попытает счастье в Голливуде. Именно для этого актер сделал туристическую визу. Он говорит, хочет получить работу в США, поэтому готов играть “плохих русских” и бандитов.

“Вот кто-то приедет в Америку, и будет не нужен. А я приеду и у меня все получится. Потому что я, извините, Алексей Панин”, – уверен актер.


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