 

Чем ответят Виндзоры? – Личное мнение

08.01.2023, 17:55, Разное
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Пока все смакуют подробности мемуаров запасного наследника Гарри, самые умные уже думают, чем ответит королевская семья.

Ведь очевидно, что приятного и для Карла, и для Уильяма в откровениях мало. Один выставлен чёрствым отцом, а другой — деспотичным братом.


Фото: Соцсети

А сам Гарри, конечно, весь из себя рыженький и пушистый. Это для семейки обидно.

Так чем ответит семья? Ответить ведь наверное очень хочется!

Вариантов на самом деле немного. Пуститься в ответные откровения не получится — там строгий этикет. Ну не может ни король, ни наследник, ни его жена с перекошенным лицом вывалить свою книгу!

Для нас это было бы интересно, но никак не получится. Так что закатываем губу и продолжаем искать варианты дальше.

Лишить Гарри и Меган содержания? Вообще всех денег, поступающих им, как членам семьи?

Это сработало бы, но Гарри и Меган хорошо зарабатывают. За одни мемуары, как говорят, Гарри получил 20 миллионов долларов.

Что изменит прекращение финансирование из Виндзора? Да ничего. Как жили Сассексы на широкую ногу, так и продолжат.

Ещё один вариант — лишить всех титулов и вообще членства в семье. Были герцоги, стали простолюдины.

Это могло бы быть обидно, но — нет. На дворе XXI век, граф ты, князь ли, принцесса или человек без титулов — вообще никому нет никакого дела. Вон, Макеева и Мальков сами себе герб сделали и счастливы.

Можно ещё не звать Гарри и Меган на церемонии. Свадьбы, похороны, коронации и прочее. Это самое большее, что могут Виндзоры, но тут все будут сочувствовать угнетённым монархией.

Вот вы меня упрекаете, что я смотрю на ситуацию со стороны Меган. Ну, хорошо, давайте посмотрим на происходящее глазами Кейт с повисшим унылой тряпкой лицом.

Какой бы ответ вы дали на месте кипящей от злости и перекошенной от презрения герцогини Уэльской?

Источник: Лена Миро


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