 

Инсайдеры: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт снова расстались

08.01.2023, 17:50, Разное
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25-летняя бьюти-магнат Кайли Дженнер и 31-летний рэпер Трэвис Скотт больше не вместе — спустя два года после возобновления отношений и последующего  этим рождения сына в марте 2022-го. Это подтверждают инсайдеры US Weekly, называя причиной разрыва крупную ссору, произошедшую между парой накануне Рождества. Совместные праздничные планы пришлось отменить — Новый год Кайли встретила вместе со своей Кендалл Дженнер, а также с друзьями Хейли и Джастином Биберами. 

Кайли и Трэвис снова разошлись, они должны были провести каникулы вместе, но она уехала в Аспен, чтобы быть там со своей семьей и друзьями. Такие ссоры случались много раз и раньше, но они находили путь к примирению и всегда оставались друзьями и прекрасными родителями, — говорят анонимные источники издания. 

Официальных заявлений от пары пока не поступало. Но, уверены инсайдеры, это лишь дело времени. 

Напомним, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт начали встречаться в апреле 2017 года после встречи на музыкальном фестивале Coachella. А уже в сентябре появились новости о том, что Кайли, которой тогда было всего 20 лет, ждет первенца. Малышка Сторми появилась на свет в феврале 2018 года. А в ноябре 2019-го впервые расстались. Предположительно, из-за слухов о неверности Скотта. Сообщалось, что Кайли Дженнер обнаружила доказательства измены Трэвиса и обвинила его в неверности. Тогда, чтобы урегулировать конфликт, Трэвис срочно прилетел домой в Лос-Анджелес, отменив намеченное в Нью-Йорке выступление. После пара все же урегулировала вопрос и даже сделала одинаковые татуировки. Однако сохранить отношения Кайли и Трэвис тогда не смогли.

В соцсетях реалити-звезда написала, что они с Трэвисом остались хорошими друзьями:

Трэвис и я в хороших отношениях, и сейчас мы сосредоточены на Сторми. Наша дружба и дочь – в приоритете.

 

А летом 2021 года они внезапно возобновили свой роман, появившись на 72-й ежегодном благотворительном вечере Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке. Перед фотографами они не скрывали теплых чувств друг к другу и все время обнимались и держались за руки. Позже на церемонии Трэвис получил награду за вклад в моду, искусство, предпринимательство и социальную справедливость. В своей речи он поблагодарил и упомянул всех близких людей, в том числе Кайли и Сторми:

Сторми, я люблю тебя. Женушка, и тебя я тоже люблю!

Позже Кайли Дженнер опубликовала в Instagram традиционную серию селфи в модном образе и отдельным постом – фото с Трэвисом, на котором он крепко обнимает ее со спины. В марте 2022 у них родился сын.


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