СМИ: Шарлотта Казираги беременна в третий раз

В семействе Гримальди грядет пополнение — 36-летняя Шарлотта Казираги, внучка Грейс Келли и племянница правящего князя Монако Альбера II, готовится снова стать матерью. Впервые слухи об интересном положении Шарлотты появились еще в августе прошлого года, когда в Сети появились папарацционные снимки Казираги в купальнике. На них поклонники и рассмотрели подозрительно изменившуюся фигуру девушки и едва округлившийся животик. А в ноябре на благотворительной акции в Монте-Карло Шарлота появилась в мешковатом платье, что только усилило подозрения. И вот теперь французский журнал Voici со ссылкой на источников из числа близких друзей Шарлотты официально подтвердил эту радостную новость.

После рождения двух мальчиков теперь мечтают о девочке, — подчеркнули инсайдеры.

Для Шарлотты, которая сейчас ведет уединенную жизнь в Париже и редко появляется на светских мероприятиях, это будет уже третий ребенок. Своего первенца, 8-летнего Рафаля, внучка Грейс Келли родила от комика Гада Эльмалеха. Второй сын, 4-летний Бальтазар, появился на свет в браке с Димитрием Рассамом.

В недавнем интервью Шарлотта рассказала о детях и о том, как ее изменило материнство:

Каждый день вы проходите через моменты, когда вы беспокоитесь о своих детях или о том, что они вас утомляют. А затем их сменяют другие — когда вы многое делаете вместе с детьми и даже не подвергаете сомнению тот факт, что они самое главное в вашей жизни, — говорит Шарлотта.