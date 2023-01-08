 

Мнение: Нарковойны

08.01.2023, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новость вчерашнего дня – столкновение картеля Синалоа с мексиканской армией в одноименной провинции. Поводом стало задержание сына лидера картеля Хоакина Гусмана («Эль-Чапо» – «Коротышка») Овидио. Столкновение прошло в районе аэропорта, откуда власти намеревались отправить арестованного. Картель провел целую войсковую операцию, блокировав не один, а сразу три аэропорта. В ходе боевых действий использовалась тяжелая техника и вооружения.

Наркобизнес – проблема экономико-социальная. До тех пор, пока существует фатальный разрыв между легальными доходами населения и возможностью заработать на нелегальной деятельности, нелегальная будет процветать. В том же Афганистане производство маковой соломки приносит афганскому крестьянину в три-четыре раза больший доход, чем выращивание пшеницы. В Йемене массово производится местный наркотик кат – по той же причине. Латинская Америка ориентирована на выращивание и транспортировку кокаина. И везде причина одна и та же – экономический интерес и выживание.

Запреты и полицейские мероприятия этот разрыв устранить не могут, а потому эта борьба будет вечной. Или до тех пор, пока власть не решит, наконец, озаботиться ключевой проблемой – положением населения.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.21 / Путин назначил членом научного совета при Совбезе сотрудника ГРУ, которого США и Эстония обвиняли в распространении фейков о Ковиде. Короткое расследование «Медузы»

05.03.22 / Западные санкции отменят в случае прекращения спецоперации – политик Нуланд

23.06.21 / Меган Маркл и принц Гарри объяснили, зачем зарегистрировали интернет-домены с именем дочери

20.07.21 / Станислав Черчесов назначен новым главным тренером сборной России по футболу

18.04.22 / Мнение: А зачем нам Медведчук?

12.12.21 / Пляска смерча

31.01.21 / От коронавируса скончался последний гомеопат России

06.09.21 / Революционный способ приготовления печенья для умелых хозяюшек: как выглядят сладкие пельмени (фото)

22.08.22 / Пешеходный мост со смотровыми площадками построят через реку Сосенка до метро “Прокшино”

01.08.20 / Мнение: Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика