Der Spiegel – протестная осень в Германии выдалась прохладной, но впереди «весенняя хандра»

Летом 2022 года протестные силы в Германии обещали своим властям, что предстоящая осень выдастся «жаркой», но она оказалась скорее «прохладной», пишет Der Spiegel. Демонстрации не были такими масштабными и многочисленными, как предполагалось изначально. Но назвать это провалом тоже нельзя, ведь в некоторых регионах оппозиции удалось добиться существенных успехов, особенно в восточной части страны, рассказывает немецкое издание.



AP

В конце лета 2022 года право- и леворадикальные силы в Германии объявили, что предстоящая осень выдастся «жаркой», пишет Der Spiegel. Они анонсировали проведение масштабных демонстраций. Немецкие политики опасались, что из-за роста цен и сокращения запасов газа в стране начнутся народные восстания. Ожидалось, что протестное движение будет действовать радикальнее, чем на фоне пандемии коронавируса, но всего этого не произошло. Впрочем, назвать всё это «провалом» тоже нельзя, ведь в некоторых регионах оппозиция смогла добиться существенных успехов.

В частности, в Восточной Германии, продолжает немецкое издание. Протесты там были гораздо многочисленнее. Например, в общине Лубмин в земле Мекленбург — Передняя Померания. В конце сентября немцы выступали там за мир с Россией и запуск газопровода «Северный поток —2». Но большинство плакатов, знамён и речей носили отнюдь не мирный характер. Один из выступавших на трибуне заявил: «Мы находимся на пике революции». Политиков в Берлине он назвал «трусливыми созданиями», которых вскоре будет судить народ: «И да смилостивится над ними Господь!» А другой спикер заявил, что настало время «вымести весь сор из Рейхстага».

На протестах присутствовали «граждане рейха», сторонники Движения за идентичность, неонацисты, так называемые инакомыслящие, эзотерики и «пророссийские пацифисты», перечисляет Der Spiegel. Эта «смесь» сформировалась ещё во время пандемии коронавируса. Сначала они выступали против мер по борьбе с COVID-19, потом за «Северный поток — 2», после — против роста цен на энергию и США, и при этом всегда — против правительства, а также демократических институтов и ценностей. Осенью в Бранденбурге левым и правым даже удалось объединиться на почве их презрения к государству.

То, что протесты в Восточной Германии проходят масштабнее и громче, — это не случайно, убеждён немецкий культуролог Маттиас Берек: «На Востоке демократическая культура закрепилась не так сильно: там практически нет места для дискуссий и переговоров». По его мнению, после окончания диктатуры восточные немцы так и не научились вести политические споры и выдерживать конфронтацию с иным мнением. «Сегодня же там укрепились правые и праворадикальные структуры, у которых регулярно получается мобилизовать центральную часть гражданского общества», — объясняет Берек.

По мнению культуролога, недоверие восточных немцев к Штази и Социалистической единой партии Германии перекинулось на политические объединения, которые стали править землями после объединения Германии, а также «западников», которые «понаехали» и позанимали важные посты. Люди на востоке страны убеждены, что их «одурачили». Сильнее всего озлобленность ощущается именно на региональном уровне. Несмотря на пакеты финансовой помощи со стороны немецкого правительства, хорошую погоду и большие газовые резервы, антидемократические протесты проходят из недели в неделю. Протестующие нередко митингуют у домов мэров, выступают против выделения мест для беженцев, срывают политические выступления.

И у них получается добиваться успеха, констатирует издание. Региональным политикам приходится кричать. Они принимают решения не размещать у себя беженцев, хотя до этого вынашивали такие планы. После протестов из-за закрытия бассейна в Вильгельмсхафене, большинство в городском совете потребовало отмены всех антироссийских санкций и снижения цен на энергию. Полицейским, в свою очередь, не хватает сил для поддержания порядка, тау как демонстраций очень много. И они разрешают их проводить, хотя некоторые из них и не санкционированные. В местных же СМИ не говорят о том, что в протестах участвуют «враги демократии», выкрикивающие радикальные лозунги, а называют демонстрантов обеспокоенными гражданами.

«Так что прохладная осень для политиков — главным образом региональных — может вскоре превратиться в весеннюю хандру. Праворадикалы предпримут все возможные усилия для мобилизации населения. Они уже анонсировали новые масштабные демонстрации, в частности хотят в феврале собраться у американской авиабазы Рамштайн», — заключает Der Spiegel.