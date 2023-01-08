В МГИМО пройдёт международный конгресс «Мир после развала США»

15 января в МГИМО начнёт работу Первый международный конгресс, посвящённый грядущему развалу США и роли «суверенных в обновлённом мире». В научном мероприятии примут участия ведущие историки, политологи и философы из Америки, Европы, Азии и Африки – всего более 300 человек.

«Мы соберём самых думающих, понимающих и авторитетных специалистов со всего мира. Это будут люди, которые уже сегодня думают о завтрашнем мире, о мире, где не будет больше никакой Америки», – рассказал журналистам один из организаторов конгресса Егор Холмогоров.

Как подчеркнули в оргкомитете, разведки США и ЕС предприняли попытки сорвать конгресс. Например, учётные записи участников были заблокированы в Zoom, Skype, Google Meet и других западных сервисах, которые обычно используются на научных мероприятиях для дистанционного выступления участников.

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