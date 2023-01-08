Эксперт Юшков: У Европы нет гарантий сохранения текущих цен на газ

Теория о «ценовом плато» на рынке газа хороша только как теория. На деле же существует слишком много факторов, которые не позволят сохранить стоимость топлива на нынешнем уровне, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее регулятор в ФРГ сообщил о выходе рынка газа на «ценовое плато».

«Клаус Мюллер, по сути, обращает внимание на то, что в Европе заговорили о некоем ценовом плато, на которое вышла стоимость газа. Но затем, в общем-то, он сам добавляет, что это не совсем так», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Сохраняется ряд факторов, которые могут в перспективе серьезно подтолкнуть цены вверх. Одна из угроз – восстановление спроса со стороны Китая. Если Пекин включится в конкуренцию за ограниченные объемы СПГ, то европейцам придется платить больше, чтобы поставщикам было выгодно с ними сотрудничать», – рассуждает эксперт.

«Второй аспект – низкие температуры. Сейчас довольно теплая зима, поэтому цены опустились до 700–800 долларов за 1 тыс. кубов. Но если, например, в марте начнутся морозы, то цена поползет вверх. Даже банальные периоды безветренной погоды будут толкать цены», – продолжил собеседник.

«Кроме того, раньше существовал лишь зимний пик потребления. Сейчас же сформировался второй – летний. И как показала практика 2022 года, летний пик потребления газа значительно больше будоражил рынок. Рекордные показатели в 2,5–3 тыс. долларов за 1 тыс кубов были достигнуты тогда. Так что Запад не может быть уверен в том, что цены сохранятся на нынешнем уровне», – подчеркнул он.

Эксперт также объяснил, как возникла идея о возможности формирования «ценового плато» на рынке газа. «Сейчас идет «мягкий» отопительный сезон, тепло включили на месяц позже. Конечно, потребление газа снижается. Если так и будет продолжаться, то Европа потратит мало топлива и закупать большое количество газа перед следующим отопительным сезоном им не придется. Но это теория может сработать только в вакууме», – иронично заключил Юшков.

Ранее руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что цены на газ достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года.

Накануне цены на газ в Европе завершили первую торговую неделю у отметки почти 760 долларов за 1 тыс. кубометров, снизившись в годовом выражении примерно на треть. В четверг цена голубого топлива опускалась ниже 700 долларов.

Напомним, за 2022 год расчетная цена газа в Европе составила в среднем 1260,8 доллара за тысячу кубометров.

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