 

В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции для присоединения к НАТО

08.01.2023, 17:31, Новости дня
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Власти Турции выдвинули невыполнимые для Швеции условия, которые касаются вступления страны в НАТО, сообщил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на конференции «Народ и оборона».

По его словам, власти Турции подтвердили, что Швеция выполнила обещанное, но также захотели того, чего Стокгольм не может и не хочет дать, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

В начале декабря Швеция выдала Турции осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

В конце 2022 года министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявлял, что страна вступит в НАТО до саммита организации в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. 

Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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