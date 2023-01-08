 

Депутат Госдумы предложила поднять вопрос о наказании для артистов, выступающих против РФ

08.01.2023, 17:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Госдуме могут обсудить меры в отношении артистов, выступающих против России, предложила депутат ГД Яна Лантратова после интервью актера Артура Смольянинова, который, по ее словам, «потерял связь с реальностью».

Лантратова отметила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России.

«Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Лантратовой.

Она отметила, что такие артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе.

Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06.21 / В Южной Корее дом рухнул на автобус с пассажирами, погибли девять человек. Видео

18.02.22 / В Госдуме призвали максимально сурово наказать убийц туриста-москвича в КЧР

13.03.21 / Дегтярев подписал постановление о смягчении антиковидных мер в Хабаровском крае

21.10.21 / Представлен кроссовер Roewe RX5 Max для китайского рынка

02.03.21 / Ржавый спорткар Porsche 911E Targa выставили на продажу

11.08.21 / Express – «потворствуют конспирологам» — британские вузы раскритиковали за поддержку антинаучных идей

30.06.21 / Минтранс США предложил запретить продажу авиабилетов в Белоруссию

14.02.21 / Венедиктов рассказал, чем гордился Путин на закрытой встрече с журналистами

26.04.21 / Британские ученые рассказали о том, как улыбаются кошки

24.12.21 / SCMP – китайским блогерам и знаменитостям дали 10 дней, чтобы заплатить налоги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика