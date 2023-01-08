Депутат Госдумы предложила поднять вопрос о наказании для артистов, выступающих против РФ

В Госдуме могут обсудить меры в отношении артистов, выступающих против России, предложила депутат ГД Яна Лантратова после интервью актера Артура Смольянинова, который, по ее словам, «потерял связь с реальностью».

Лантратова отметила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России.

«Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Лантратовой.

Она отметила, что такие артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе.

Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину.

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