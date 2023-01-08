Время навести порядок в туалетном столике: обновляем образ без похода в магазин

Во время похода по магазинам очень легко соблазниться трендовыми тенями или помадой, которая недавно вошла в моду. Но не спешите тратить средства на новую косметику. Возможно, что продукт такого оттенка уже лежит в вашей косметичке, но вы о нем давно забыли. В статье мы расскажем, как обновить свой образ без похода в магазин. Для этого вам нужно перебрать содержимое вашего туалетного столика.

Переберите свою коллекцию косметики

Выложите всю свою коллекцию косметики на стол. Внимательно рассмотрите каждый продукт. Это напомнит вам о всех цветах и текстурах, которыми вы располагаете.

Если вы обнаружили средства макияжа с истекшим сроком годности, а также изменившие запах и консистенцию, то сразу же избавьтесь от них. Такие продукты нельзя наносить на кожу.

Переложите часть средств на видное место

Отложите в сторону те продукты, которые вы наносите часто. Уделите основное внимание редко используемым средствам макияжа. Среди них вы можете обнаружить много интересного.

У большинства женщин в туалетном столике или косметичке можно обнаружить средства макияжа, о которых они позабыли. Соберите такую косметику, положите ее на видное место и используйте как можно чаще. Пусть применение этих средств станет для вас приоритетом при создании макияжа.

Это поможет вам выйти из зоны комфорта и сменить свой образ, не прибегая к покупке косметики. Вы будете экспериментировать с забытыми оттенками, которые когда-то вам нравились.

Такой подход также поможет вам использовать всю вашу косметику до истечения срока годности. Вы не позволите ей пролежать без дела и испортиться.

Заключение

Ежемесячно наводите ревизию в своем туалетном столике и косметичке. Это позволит вам создать новый образ без финансовых затрат. Воспринимайте этот процесс как своего рода шоппинг. Это научит вас ценить и максимально использовать ту косметику, которая у вас уже есть.