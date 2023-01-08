 

От неуверенности до высшего уровня чуткости: как формируется женщина в возрасте 20, 30 и 40 лет

08.01.2023, 17:22, Разное
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Каждый человек в жизни проходит несколько важных этапов, за которые он набирается опыта и формирует свою личность. И этот процесс у мужчин и женщин происходит немного по-разному. Женщины раньше становятся вдумчивыми и ответственными, к ним быстрее приходит осознание того, что им нужно от жизни. Вот как происходит развитие личности у женщин от 20 до 40 лет и старше.

20 лет — время проб и ошибок

В 20 лет нам многим кажется, что мы уже познали мир. Как правило, в этот период в жизни женщины возникают действительно важные первые влюбленности и совершаются самые большие ошибки. Вечеринка за вечеринкой, ночевки, приключения и невыносимое похмелье — все это не редкость, когда вы спешите обогнать время и казаться старше и опытнее, чем есть.

Девушки все еще до конца не знают, кто они и чего им ожидать от отношений. Именно поэтому их искусство обольщения также несовершенно и несколько топорно. Их неопытность и неуверенность подтверждают такие атрибуты, как декольте до пупка, юбки экстрамини и колготки в сеточку. В этом возрасте девушки склонны думать, что заполучить парня можно только этим.

30 лет — рождение женщины

Это правда, что женщины формируются в глубинном смысле только после 30 лет. У них уже гораздо больше опыта, его формирование происходит благодаря множеству разочарований и переживаний, которые они берут на себя. С этого момента можно говорить об эмоционально зрелой женщине, которая не боится первой вступить в разговор с привлекательным для нее мужчиной.

Женщина после 30 знает, как поддерживать зрительный контакт, по которому парень может прочитать даже самые сокровенные ее желания. Она все увереннее заявляет о своих намерениях. На этом этапе своей жизни женщина действительно имеет сокрушительную силу соблазнения. Все, что ей нужно, — это глубокий взгляд. Если он еще сопровождается острым чувством юмора и правильной речью, то влюбленность в такую женщину неизбежна.

40 лет — никаких препятствий на пути

В 20 лет девушка боится, что к 30 будет морщинистой старушкой, в 30 лет она не хочет мириться с тем, что будет еще хуже. Но потом, когда наступает 40 лет, все становится легче, страх уходит на второй план. Женщина начинает понимать, что возраст — это всего лишь цифра и что жизнь полностью зависит от нее самой.

В 40 лет для женщины, со всем ее опытом и умом, нет непреодолимых препятствий. Ее техника соблазнения достигает своего пика. Это также может быть связано с некоторой неприкрытой честностью. Она больше не боится отказа, потому что точно знает, что это никак не повлияет на ее самооценку. Именно поэтому женщина осмеливается соблазнять, и это очень заметно мужчинам.

Нет ничего привлекательнее уверенной в себе женщины. После 40 дамы соблазняют уже не своей одеждой, а своей личностью, всем своим существом. Они умеют по-настоящему увлечь того, кого выбрали для себя. И у мужчины не будет шанса уйти, избежать ее чар.

Высший уровень чуткости

После 40 у женщины с каждым годом возрастает эмоциональный интеллект. Она понимает своего партнера даже без слов, всегда зная, что его беспокоит. Женщина может практически читать мысли, полностью чувствуя, через что проходит другой человек. Ей можно сказать всего несколько слов, и она все поймет, правильно оценит ситуацию.

Женщина за 40 очень хорошо знает, что могла бы сделать, чтобы партнеру стало лучше. Она всегда старается сделать все таким образом, чтобы поддержать его. Рядом с ней невозможно почувствовать себя одиноким, она всегда поддержит и подскажет, если нужно решить какую-то проблему. Это период, когда чуткость и мудрость женщины выходят на новый уровень и потом с годами становятся все совершеннее.


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