Мнение: О шокирующей правде про «глубинную» Россию… Мы не знаем её совсем?

Просто вчитайтесь в эту #новость. «В Ярославской области прошёл конкурс “Лучший сотрудник органов внутренних дел”. Победили: участковый Рамидин Уруджев, начальник Центра по противодействию экстремизму Бахадур Кадыров, начальник ОМВД России по Дзержинскому городскому району Ренат Магомедов».

Вам не кажется, что тут прекрасно всё ©?

Ещё раз. Область — Ярославская. Это и центральная #Россия, и одновременно — «глубинная». Та, где самыми распространёнными и массовыми являются фамилии Смирновых, Ивановых, Поповых и Кузнецовых. Но — итоги конкурса мы видим. И они, как ни банально, говорят сами за себя.

Тут, конечно, очень легко удариться в одну понятную крайность. И начать рассуждать о том, за кем же та самая реальная #власть — а полицейский в провинции как раз и является носителем власти, наиболее близкой к «глубинному» населению, — в российских регионах. Но это было бы и слишком поверхностно, и не слишком правильно, и даже уголовно наказуемо: ст. 282 УК РФ тут рисуется во всей своей строгости.

Поэтому самое правильное — посмотреть вглубь. Что за нарочито громким заголовком? Какая за ним «правда жизни»?

Понять её лучше поможет биография одного из героев.

Старший участковый МУ МВД России «Рыбинское», майор полиции Рамидин Уруджев пришёл в органы внутренних дел в 2008 году, сразу после школы. Говорит, была «мечта детства» – работать в уголовном розыске. Вчерашнего школьника отправили учиться в ведомственный вуз. В 2013 году уже лейтенантом полиции Рамидин Уруджев вернулся в Рыбинск и стал работать в службе участковых уполномоченных. На самой «земле».

Откровенно говоря, работа эта — адовая. Между молотом и наковальней. Немудрено, что том же Рыбинске некомплект участковых — порядка 20%. А ещё примерно на таком же количестве участков работают те, кто получили первое назначение сразу после вуза. И, в отличие от #СССР, очень много женщин-участковых. Что также может говорить о некоем «кадровом голоде».

И вот в полицию приходит парень — один из многих. Быть может, звёзд с неба и не хватает: подняться за девять лет от лейтенанта до майора самое обычное дело в полиции. Всё в соответствии с очерёдностью присвоения специальных званий. Два года в лейтенантах, три года в старлеях, ещё три в капитанах — и вот уже вторая полоса на погонах. Но ведь эти девять лет нужно было продержаться на, будем честны, не слишком высокой даже для «глубинке» зарплате со всеми прелестями современной полицейской работы: ненормированным днём (чаще всего, 11-12 часов), сорванными выходными, отвлечениями на всевозможные «усиления», обилием бумаготворчества из-за необходимости отписок даже по самым бредовым жалобам и заявлениям, а также частыми нагоняями от начальства. Которое тоже по-своему «задолбано» по самое не балуйся. Плюс положенные по закону льготы часто приходится буквально «выбивать», а расходники — ту же бумагу — порой покупать за свой счёт.

Сама жизнь очень быстро выбивает всю «романтику» из молодых голов. Очень многие не выдерживают и уходят. Не всегда из системы, но с «земли» — точно. Примерно треть молодых участковых отсеивается в течение первых же полутора-двух лет службы. Кто в таких обстоятельствах сможет не просто тянуть лямку годами, но становиться одним из лучших? Только тот, у кого и #мотивация выходит за рамки инфантильных представлений о добре и зле, и психика устойчива к перегрузкам, и характер имеется подходящий, и адаптивность позволяет ходить по тонкому льду, находя баланс между сонмом разновекторных интересов и не забывая о себе.

Так вот, чего из этих качеств недостаёт «глубинным» Смирновым-Ивановым-Поповым-Кузнецовым?

Чего мы о них не знаем и не понимаем?

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