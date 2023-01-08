 

Техноблогер MKBHD объяснил, как качество камеры iPhone становится хуже с каждым годом

08.01.2023, 16:50, Разное
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Marques Brownlee (также известный как MKBHD), популярный технологический блогер выпустил видео, объясняющее, почему качество камеры смартфонов компании Apple снижается с каждым годом.

Браунли говорит, что для получения качественных снимков необходима камера с сенсором более высокого разрешения. Сейчас производители используют постобработку для улучшения качества фотографий, поскольку камеры смартфонов меньше, чем зеркальные фотоаппараты. Пытаясь компенсировать маленький сенсор, почти каждый смартфон сегодня использует как аппаратное, так и программное обеспечение.

Технология Smart HDR используется в iPhone для объединения нескольких фотографий. В результате получаются изображения, которые часто выглядят нереалистично. MKBHD отмечает, что большинство смартфонов способны обрабатывать сложные сцены в благоприятных условиях освещения. Однако проблемы могут возникнуть, если есть разница между текстурами или цветами. Постобработка должна быть достаточно интеллектуальной, чтобы можно было применить правильные настройки для получения наилучшего результата.

Телефоны Apple допускают ошибки на этом этапе и создают “искусственные фотографии”, пытаясь уменьшить тени. MKBHD отметил, что айфоны склонны повышать резкость фотографий больше, чем другие смартфоны.


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