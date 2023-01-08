 

Первый электромобиль Xiaomi был замечен в Китае

08.01.2023, 16:50, Разное
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После испытаний на китайских дорогах в сети появились фотографии предположительно первого электромобиля Xiaomi. Об этом пишет Cnevpost.

На фотографиях трудно разглядеть детали прототипа, однако можно четко увидеть лидар, а также ряд датчиков, поддерживающих систему автономного вождения Xiaomi Pilot. Ходят слухи, что у Xiaomi на данный момент в разработке находятся два электромобиля. Более дешевая версия будет конкурировать с Tesla Model 3. Ценовой диапазон для более дешевой модели составит от 260 до 300 тысяч юаней, или от 2,57 млн до 2,97 млн рублей. В то время как цена на второй электромобиль Xiaomi поднимется до 350 тысяч юаней (3,46 миллиона рублей).

Полноценная презентация электромобиля Xiaomi запланирована на последний квартал 2023 года. Массовое производство начнется в первом квартале 2024 года. Китайская компания электроники Xiaomi объявила, что выйдет на автомобильный рынок в марте 2021 года.


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