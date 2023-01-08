 

Венгрия рассчитывает на завершение строительства АЭС “Пакш-2” до 2032 года

08.01.2023, 16:50, Разное
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Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош заявил, что Венгрия рассчитывает на завершение строительства блоков АЭС “Пакш II” к 2032 году. Эта веха поможет укрепить энергетический суверенитет страны.

В конце 2014 года РФ и Венгрия подписали соглашения о строительстве энергоблоков № 5 и № 6. 5 и 6 на АЭС “Пакш” с реакторными установками, построенными по российскому проекту ВВЭР-1200. Этот передовой российский проект отвечает всем стандартам безопасности и надежности. Ожидается, что РФ предоставит Венгрии кредит в размере до 10 миллиардов евро на строительство АЭС “Пакш-2”. Общая стоимость проекта составит 12,5 миллиардов евро. Фактическое строительство АЭС “Пакш-2” планируется начать осенью 2023 года. Для этого уже получена лицензия на строительство.

Пакс-2″ (атомная электростанция) будет готова, как только это станет возможным. Однако строительство таких станций может занять много лет. Сейчас мы рассчитываем на 2032 год, и вполне возможно, что “Пакс-1” и “Пакс-1″ смогут проработать еще как минимум двадцать лет. Это внесло бы значительный вклад в нашу энергетическую безопасность”, – в эфире радиостанции “Косут” Лантош заявил, что ядерный вариант крайне важен. Напомнив, что треть пакистанской электроэнергии поступает с атомной станции “Пакс”.

Министр энергетики заявил, что в мире идет “ядерная волна”. Он сказал, что голландцы хотят построить новый реактор, а чехи и румыны стремятся продлить срок службы своих атомных электростанций. Венгерское управление по атомной энергии выдало генеральное разрешение на строительство шестого и пятого блоков АЭС “Пакш”. Это разрешение охватывает строительство реактора шестого энергоблока, шесть разрешений на строительство ядерного острова, а также четвертого и пятого энергоблоков. В августе правительство Венгрии выразило желание продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС “Пакш” и направило соответствующее обращение в парламент. В декабре 2022 года законопроект был принят.

Петер Сийярто, глава Министерства иностранных дел Венгрии, ранее сообщал, что Венгрия подаст заявку на продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС “Пакш” в ЕС. Он выразил надежду на независимую экспертизу. Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС – обычное дело. Это позволяет сохранить парк реакторов и использовать это время для планирования строительства или ввода в эксплуатацию новых объектов.

На АЭС “Пакс” было четыре блока мощностью 500 мегаватт. Их 30-летний срок службы был увеличен на 20 лет с 2012 по 2017 год, и они должны быть выведены из эксплуатации в 2032-2037 годах.

АЭС “Пакш” – единственная в Венгрии атомная электростанция, расположенная в 100 км от Будапешта, в пяти километрах от города Пакш. Почти половина электроэнергии Венгрии вырабатывается на атомной электростанции “Пакш”. С учетом двух дополнительных блоков АЭС “Пакш”, которые планируется ввести в эксплуатацию, эта доля, скорее всего, удвоится. Венгерское руководство неоднократно подчеркивало, что атомная энергетика является средством, гарантирующим энергетическую безопасность Венгрии.


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