Мнение: Отступать некуда, позади – Лубянка (с)

Пишут, что Никита Михалков все еще в реанимации, и его состояние, увы, не улучшается. Никите 77 лет, а когда в таком возрасте человек несколько дней лежит в реанимации – это сильно настораживает и огорчает.

У нашей интеллигенции к Никите Михалкову масса претензий – как к лизоблюду, путинисту, хитровану и “барину” (последнее свободолюбивую интеллигенцию особенно бесит, что, конечно, выглядит смешно). Другими словами, интеллигенция ненавидит Михалкова за то, что он реально является квинтэссенцией ее собственных пороков. Правда, с одним существенным отличием – Михалков талантлив. Он талантлив и, в общем, любит людей – за что, мне кажется (и я такое мнение часто высказывал в своем ЖЖ) ему можно простить всё.

Как ни странно, это мнение со мной разделяла блестящая, неподкупная и уж точно абсолютно бескорыстная женщина – Валерия Ильинична Новодворская. Нашел у себя в архивах старый пост (еще 2011 года) как раз об этом.

О бедном Никите замолвили слово

Очень люблю и уважаю Валерию Ильиничну Новодворскую. Блестящий русский язык, ясный ум, несгибаемое мужество, полная свобода от нашего сервильного и слабоумного “общественного мнения”. Думаю, лет уже через 10-15 ее статьи будут изучать в рамках школьной программы, как мы в свое время изучали Белинского.

Очередная ее блестящая статья, на этот раз – в защиту всеми оплеванного Никиты Михалкова. Многое созвучно с моими мыслями, которые я уже не раз высказывал у себя в ЖЖ по поводу михалковской “Трилогии”.

“Хочу вам открыть не только свою, но заодно и загадочную славянскую душу Никиты Михалкова, который даже на самом дне своего падения остается гениальным режиссером. А ведь куда уж ниже: “датский” фильм “55” к путинскому юбилею. Лизоблюдство и традиционное михалковское прислуживание грязному престолу и не менее грязному алтарю Made in РПЦ; расправа с вольными кинематографистами; гостиничный разор и позор; крысятничество нового Союза на кассетах, дисках и мобильниках в 1%. Да, в России гений и злодейство куда как совместны. И даже прекрасно дополняют друг друга, потому что слишком долго у нас выживали только негодяи или смирившиеся с негодяйством и уступившие ему часть своей добродетели.

Признаюсь: я не хотела смотреть фильм “Цитадель”. Заставили добрые люди, буквально силой. Я потрясена: такой антисоветчины я не видела более 20 лет. Это продолжение “Покаяния”, причем уже без надежды. Это ожог, это удар хлыстом, это даже не “банька по-белому”, это крематорий. Мы не просто угорели, мы сгорели дотла, мы все покойники, и Никита Михалков – первый, и или он знает это сам, или великая сила таланта вырвала у него это кинематографическое признание. Да, этот фильм – билет в бессмертие, в страшное бессмертие Понтия Пилата, вызывавшее нестерпимую тоску.

Вы спросите: за что бессмертие Никите Михалкову, когда его не получат многие честные и достойные художники? А я вам отвечу: читайте Пушкина. У него сказано, что правды нет не только на земле, но и выше. Не Моцарта должно было осенить, а работящего и идейного Сальери. Но именно Михалкову, плохому, бесчестному Михалкову достался великий дар…”



Валерия Новодворская в молодости, до ее “лечения” в советских психушках

Я тоже писал в прошлом году, что – если уж быть честным – наша публика с таким остервенением освистала “Предстояние” не только в силу его слабых художественных достоинств (большинство ведь вообще понятия не имеет, какие там у фильма должны быть достоинства; главное – прикольно или неприкольно внатуре). Нет, народ откровенно смутило то, что война в нем показана не как череда непрерывных подвигов непобедимой Красной Армии, а поражениям нет пояснений в духе высокой трагедии.

А вот эта фраза Валерии Ильиничны, думаю, войдет в анналы:

“Отступать было некуда. Только за нами была не Москва, а Лубянка”.

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Никите я желаю выздоровления и держу за него кулаки. Бедняга вакцинировался, следовательно, его шансы пережить ковид резко уменьшились… Но все-таки давайте надеяться, что всё обойдется.