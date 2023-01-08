 

Выбросить и не позориться: Главные антитренды весны 2023 года

08.01.2023, 16:39, Разное
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Пожалуй, у каждого из нас в шкафу аккуратно лежит или висит одежда, которую мы припрятали до конца зимы. Но актуальны ли она будет? Рассказываем, какие вещи точно устарели и станут антитрендами в 2023 году.

Выбрасывайте пальто

Если оно на замке. Эти модели больше не в тренде, а такая маленькая деталь как молния уничтожит ваш стильный образ. Но не отчаивайтесь, в магазинах можно найти другие интересные модели пальто: с петлями, скрытыми пуговицами или поясом.

Если оно с кожаными вставками. Да, когда-то такой фасон был настоящим хитом, но сейчас появление в нем на люди станет катастрофой. Сегодняшние тренды требуют носить верхнюю одежду, выполненную из одного материала.

Если на нем контрастные пуговицы. Этот антитренд в основном распространяется на яркие модели с фурнитурой другого цвета – такое пальто будет смотреть дешево.

Выбрасывайте джемпер

Если он с короткими рукавами. Было время, когда такие модели были хитом, но теперь их придется спрятать на дальнюю полку. Сегодня настоящий тренд – это ультра длинные рукава. Да, и к тому же подобные варианты визуально “режут” руки.

Если у него есть вставки на локтях. Да, когда-то они предавали образу долю солидности и строгости, но сейчас они лишь все портят.

Если он кислотного цвета. Ультрасочные оттенки покинули список трендов, как и модели с яркими геометрическими принтами. Предпочтение теперь стоит отдавать спокойным тонам.


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