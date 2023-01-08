 

“Вылезло это существо”: озлобленная старуха Долина выставила напоказ свою скверну

08.01.2023, 16:37, Разное
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На новогодние праздники артистка вместе с семьей отправилась на отдых в теплые края. Знаменитость проводит время с любимыми – дочерью и внучкой, – загорает, купается и танцует. В личном блоге певица опубликовала забавное видео, на котором “зажигает” вместе с наследницей. Внучка и бабушка отплясывают в коротких платьицах рядом с елочкой.

Как оказалось, многие нашли, к чему придраться. Например, некоторые решили, что “старухе” Ларисе Долиной не стоит щеголять в мини и показывать ноги. Придрались даже к внучке звезды, решив, что девочка танцует “не модно”.

Артистка такое отношение к себе терпеть не стала. Она опубликовала разгромный пост, решив показать, кто тут главный. Лариса Долина процитировала несколько неприятных сообщений от подписчиков и едко ответила на них.

“Хочется спросить, из какой пещеры вылезло это существо с одной извилиной?” – написала артистка.

Также Лариса Долина отметила, что не стоит называть ее старухой, так как она выглядит и чувствует себя максимум на 35-40 лет. “Не дождетесь, чтобы я ушла! Я еще вам всем намозолю глаза!” – заявила Долина.

Однако в Сети некоторые отметили, что подобная реакция 67-летней звезды выглядит довольно странно: какой смысл отвечать гневной отповедью на глупые комментарии неизвестных людей? Народ назвал Ларису Долину озлобленной старухой, которая выставила напоказ свою скверну – якобы мудрые люди так не поступают.


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