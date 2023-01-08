 

Как у МакSим: лежащего в реанимации Махалкова достают с того света

08.01.2023, 16:37, Разное
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За два дня до этого режиссер почувствовал себя плохо. По некоторым данным, у артиста поднялась температура, началась одышка и появилась тошнота. Никита Михалков самостоятельно вызвал себе скорую помощь, на которой его увезли в больницу, а затем перевели в столичную больницу №52 и отправили в реанимацию.

Именно там лечили от коронавируса певицу МакSим, которая больше месяца находилась на грани жизни и смерти. Поклонники тут же решили, что Никита Михалкова борется с недугом, как и исполнительница хита “Знаешь ли ты”. В Сети то и дело начали появляться сообщения, что лежащего в реанимации режиссера достают с того света и дела совсем плохи.

Однако… как все на самом деле, не знает никто. Дело в том, что ни сам Никита Сергеевич, ни его близкие никак не комментируют ситуацию и не раскрывают даже точный диагноз. Правда, друг режиссера Александр Адабашьян в беседе с журналистами заверил, что дело точно не в коронавирусе.

“Сейчас много вариантов простуды, гриппа с температурой, так что не надо удивляться. Но никаких трагических последствий для здоровья Никиты нет”, – заявил драматург.

Коллеги считают, что у Михалкова пневмония, правда, вирусная или бактериальная, пока не известно. Есть вероятность, что она развилась на фоне гриппа, информацию о котором подтвердила пресс-секретарь Никиты Сергеевича.


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