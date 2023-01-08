Звездное Рождество: как отметили праздник Пресняков, Подольская, Прилучный, Навка и другие знаменитости

Вечера весь христианский мир отмечал Рождество — светлый праздник, который принято встречать всей семьей. Звезды не остались в стороне — яркими моментами празднования, теплыми пожеланиями и трогательными снимками с детьми в соцсетях поделились Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Кристина Орбакайте, Татьяна Навка, Павел Прилучный, Светлана Ходченкова, Пелагея, Зара, Липа Тетерич, Ирина Гринева, Ольга Ломоносова, Екатерина Волкова Андрей Григорьев-Апполонов и многие другие. Собрали всех в нашей праздничной подборке.

А как встречали католическое Рождество западные знаменитости, писали тут.

Ирина ГриневаИрина ГриневаДочь Ирины Гриневой ВасилисаЛипа Тетерич с детьми встретила Рождество с СуздалеЮлия Барановскя с детьмиВиктория ШеляговаЕкатерина Волкова с мужемИгорь Николаев и Юли Проскурякова с дочерьюЗараТатьяна НавкаПавел Прилучный с детьмиТимофей ПрилучныйОльга Ломоносова с сыном ФедоромВладимир Пресняков и Наталья Подольскя с детьмиДочь ПелагеиГалина Боб с дочерью… и с сыновьямиДети Тутты ЛарсенМаша ЦигальДети Татьяны ТерешинойМладшему сыну Татьяны Терешиной в январе исполнится 4 годаДети Татьяны ТерешинойКристина Орбакайте с мужем и дочерьюАндрей Григорьев-АпполоновАлена Чехова

Светлана Ходченкова