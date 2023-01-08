Принцу Гарри могут запретить въезд в США — все из-за скандальных мемуаров

Пока весь мир замер в ожидании реакции королевской семьи Великобритании на откровения принца Гарри, описанные им в мемуарах “Запасной” (по слухам, Уильям уже в бешенстве), герцог Сассекский поставил под сомнение свое безоблачное проживание в Америке, куда вместе с Меган Маркл переехал в 2020 году. И причина тому — все та же скандальная биография.

Дело в том, что в одной из глав Гарри подробно рассказал о своей бурной юности. В частности, признался, что употреблял кокаин, курил каннабис и баловался галлюциногенными грибами. Эти сенсационные признания теперь могут выйти Гарри боком — иммиграционные эксперты предупредили, что после таких заявлений (особенно если Гарри умолчал о своем прошлом при оформлении визы), ему могут запретить въезд в США, а визу — аннулировать. Впрочем, маленький шанс остаться в Калифорнии у внука Елизаветы II все же есть.

В отличии от типичных заявителей на визу, которых бы сразу завернули при упоминании об употреблении незаконных веществ (причем не важно, в какой период жизни это было), Гарри входит в число людей с “экстраординарными способностями”, к которым в Америке причисляют знаменитостей и спортсменов. А это значит, что его заявление на продление визы, истекающей, к слову, в этом году, будут рассматривать индивидуально — как и разрешение на въезд в страну.

Напомним, что в попавших в распоряжение журналистов отрывках мемуаров Гарри также подробно рассказывает о первом сексе, отношениях Уильяма и Кейт, а также о “садистских” шутках отца и своих попытках смириться со смертью Дианы.

Мемуары принца Гарри “Запасной” (“Spare”) поступят в продажу 10 января.