Мнение: Разборки высокого уровня

У украинских событий, по всей видимости, есть и еще одно измерение, которое не находится в фокусе, но в то же самое время вполне объясняет ряд событий и процессов вокруг этого конфликта.

Речь идет о внутриевропейском соперничестве, а скорее, даже враждебности. Проект Евросоюза — это, безусловно, проект Германии-Франции, который не изобрел ничего нового, а лишь интерпретировал всё ту же идею единой Европы, выраженной еще в Первом (или Древнем) рейхе — Священной римской империи германских народов. Идея вполне рациональная и разумная, но с определенным изъяном: в нее никогда не вписывалась Англия, которая всегда конкурировала и соперничала с материковой Европой.

Присоединение Великобритании к Евросоюзу, скорее, можно рассматривать как решение английской элиты об английском контроле над континентальным проектом (пускай даже косвенном), и когда британцы пришли к выводу, что издержки нахождения внутри проекта выше, чем существование вне его, они вышли из Евросоюза, хотя это решение критиковалось в том числе и внутри королевства, ну, а российские «эксперты-политологи», которые спят и видят, как бы у соседа сдохла корова, радостно возопили о крахе ЕС. В реальности все пришло в соответствие с прежними нормами и традициями, где Европа всегда была разделена на континент и Великобританию, которая активно разрушала все континентальные проекты. Эти противоречия и были одним из источников развития Европы.

Одной из частей стратегии Великобритании всегда было создание санитарного кордона между Россией и Европой, что создавало проблемы для любого из континентальных проектов, опирающегося на Россию, как ресурсный источник. Достаточно вспомнить нелогичное нашествие Наполеона, целью которого как раз и было принуждение России к отказу от присоединения к континентальной блокаде, инициированной Англией, и к которой по дурости своей присоединился царь Александр. Выгод она России не приносила никаких, зато принесла войну с Наполеоном. Отсюда же и традиционная поддержка англичанами Польши во всех ее реинкарнациях, а теперь — и Украины. Цель та же самая — борьба с континентальным проектом Германии-Франции. Россия здесь — объект политики, который надлежит ввести в удобные для англичан рамки.

Проект «Междуморье-Интермариум» буквально дословно повторяет всё ту же историю с линией Керзона и санитарным кордоном вдоль СССР в начале 20 века. И Великобритания — создатель и главный выгодополучатель этого проекта. Теперь к нему неизбежно будет присоединена и Украина – а куда ей, в общем-то, деваться?

Собственно, если принять за данность гипотезу о внутриевропейских противоречиях, то конфликт на Украине вполне можно рассматривать, как борьбу Великобритании и ЕС. Цель англичан — создать сюжет предельной токсичности России, который исключит для континентальных европейцев возможность не только сотрудничества с Россией, но и миротворчества в этом конфликте. И у них это вполне получается. Заодно между Россией и Европой уже создан мощный пояс санитарных территорий, которые во многом сотрудничают, скорее, с англо-саксами, чем с континентальной Европой.

Британцы прямо заинтересованы в максимальном затягивании конфликта, который обнуляет любые надежды континента на примирение с Кремлем, а значит — возобновлении поставок ресурсов. Более того — теперь вернуться к вопросу об отмене эмбарго с каждым новым пакетом санкций становится все тяжелее, а новые пакеты неизбежно появляются в ходе продолжающегося конфликта. Проще говоря — чем дольше он длится, тем сложнее для континента будет «откатить» назад. Точнее, уже не вообще назад, а хотя бы немножечко назад.

Кстати, всё та же Буча, на мой взгляд — это история, в которой откровенно вылазят уши британцев. Стамбульские договоренности, по которым Россия отвела армию с севера Украины, после чего должны были состояться переговоры по типу Минска, где фиксировалась текущая конфигурация и заключались договоренности как-то улаживать ситуацию, были сорваны именно историей с Бучей, после которой ни о каких переговорах речи быть не могло. А всего-то делов — запустить вначале группы зачистки, которые создали необходимый фон, разложили в живописном порядке тела, после чего на локации появилась масса журналистов, создавших нужную информационную картину. Вместо Бучи мог быть любой другой населенный пункт, цель оставалась той же — срыв достигнутых в Стамбуле договоренностей и продолжение боевых действий. С российской стороны потом доносились недовольные фразы типа «ну мы же договорились!» – но кого это теперь интересовало.

В общем, пока можно сказать одно. И Украина, и Россия в этой истории — объекты внутриевропейских разборок. Не только их, конечно, там есть и еще одна грань событий, связанная уже с интересами мирового гегемона, есть конфликт интересов, где задействован и Китай, но в данном случае мы говорим об одной из этих граней. Если Киеву особо деваться некуда, в плане субъектности он из себя мало что представлял, да и представляет, то откровенный кретинизм российского руководства, которым британцы помыкают, как тупоголовым царем Александром, который привез в страну войну, стратегически совершенно не нужную и которая не принесла ей ничего, кроме будущих проблем — в общем, кремлевская политика выглядит крайне убого. Особенно на фоне славословий в адрес великого гения, которого в хвост и гриву пользуют, давя на примитивные и животные поведенческие реакции нашего архистратига.

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