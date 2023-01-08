 

Daily Mail – Великобритания заняла последнее место в рейтинге стран Запада по доступности детских садов

08.01.2023, 16:18, Разное
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Великобритания заняла последнее место в новом рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по доступности услуг по уходу за детьми, пишет Daily Mail. По данным исследования, пары, которые зарабатывают чуть более £40 тыс. в год, тратят 29% своего дохода на оплату детского сада для двоих детей. Благотворительные организации считают это «настоящим позором»: детские сады давно утверждают, что государственное финансирование не покрывает их расходы.


AP

Великобритания признана страной с самыми недоступными услугами по уходу за детьми для семей с доходом ниже среднего на Западе, пишет Daily Mail.

Исследование показало, что пары, которые зарабатывают чуть более £40 тыс. в год, тратят 29% своего дохода на оплату детского сада для двоих детей.

Таким образом, Великобритания делит «позорное» последнее место с Чехией в новом рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по доступности услуг по уходу за детьми.

Новый рейтинг отражает беспокойство британских семей, оказавшихся в тяжёлом положении: рост расходов на электроэнергию и аренду вынуждает детские сады повышать плату до сумм, которые некоторые родители больше не могут себе позволить.

По данным Национальной ассоциации детских садов Великобритании (NDNA), если волна банкротств предприятий продолжится, до апреля свои места в детских садах могут потерять 8 тыс. детей. Национальная статистическая служба Великобритании подсчитала, что в декабре 2022 года число женщин в возрасте от 35 до 49 лет, оставшихся без работы, увеличилось на 42 тыс. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Джоэли Брирли, основательница благотворительной организации Pregnant Then Screwed, заявила, что расходы на уход за детьми в Великобритании являются «настоящим позором». «Это толкает родителей — в основном матерей — с работы в пропасть нищеты прямо в разгар кризиса стоимости жизни», — добавила она.

Большинство детей в возрасте от трёх до четырёх лет в Великобритании имеют право на бесплатное посещение детского сада в течение 30 часов в неделю. Однако детские сады уже давно утверждают, что государственное финансирование не покрывает их расходы. Суммы могут варьироваться в зависимости от местных органов власти, однако средняя государственная выплата за час составляет около £5,15, что примерно на £0,95 меньше, чем требуют детские сады, передаёт Daily Mail.


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