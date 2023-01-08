 

Милость к не падшим

08.01.2023, 16:15, Разное
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Механизм освобождения от наказания осужденных, привлеченных к участию в СВО, остается полностью непрозрачным.

Накануне православного Рождества Евгений Пригожин представил журналистам в Краснодарском крае (по сообщению РИА-Новости) первую группу осужденных, «завершивших полугодовой контракт» и якобы помилованных. Рассказав о проявленном бойцами героизме и желании большинства из них вернуться в зону боевых действий свободными людьми, изобретатель механизма «помилования» так и не объяснил, как он может быть устроен в рамках действующего законодательства.

«Помилование осуществляется Президентом РФ в отношении индивидуально определенного лица» (ст. 85 УК РФ) — то есть в отношении каждого из представленных бывших осужденных должен быть издан индивидуальный указ. Такие указы не могут быть секретными ни 1) с теоретической, ни 2) с практической точки зрения:

  • Уголовный приговор выносится публично и может быть отменен только таким же публичным актом: новым судебным решением или актом амнистии, или президентским указом о помиловании;

  • На основании «Положения о паспорте гражданина РФ», утвержденного постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 828 с изменениями вплоть до июля 2021 года (пункт 21) «Паспорт лица, заключенного под стражу или осужденного к лишению свободы, временно изымается органом предварительного следствия или судом и приобщается к личному делу указанного лица. При освобождении из-под стражи или отбытия наказания в виде лишения свободы паспорт возвращается гражданину».

    • Без паспорта в свободную жизнь в каком бы то ни было виде бывшие осужденные вернуться не могут. Для того чтобы вернуть им паспорта, органы ФСИН, где хранятся прежние документы, или органы МВД, если речь о выдаче новых паспортов, должны официально получить указ президента о помиловании. Об этом не может не стать известно, даже если эти акты будут (или уже были) вынесены под каким-то служебным грифом.

    Ряд членов СПЧ, большей частью исключенных из Совета при его ноябрьской ротации (Алекандр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский, Николай Сванидзе, Александр Сокуров), еще в сентябре направили соответствующее обращение с вопросами непосредственно руководству ФСИН, но в ответ получили только общее разъяснение хорошо известного механизма помилования. Последующее их обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову из органов прокуратуры было переправлено во ФСИН. Поддержки в этом вопросе со стороны руководства СПЧ и других его членов подписанты обращений не получили.

    Если после очередного заявления Пригожина никаких президентских указов публично не обнаружится, можно будет сделать вывод, что «помилованные» по-прежнему будут числиться за органами ФСИН. Возможно, как совершившие побег из мест лишения свободы — а как еще ФСИН может о них отчитаться?

    Не исключено, что именно это вынуждает «помилованных» возвращаться в отряды ЧВК «Вагнер». Как ни цинично это звучит, но (если нет решения суда об УДО или указа президента) только актирование по тяжкой болезни или смерть арестантов позволяет как-то развязать этот юридический узел. На данный момент, по крайней мере.

    Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты»

    Источник: Новая газета


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