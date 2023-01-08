ВС России сорвали украинскую контратаку на Спорное в ДНР
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ВС РФ на Донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военных и трех единиц техники, сообщили в Минобороны России.
Была сорвана попытка противника силами роты 54-й механизированной бригады ВСУ атаковать позиции ВС РФ в направлении пункта Спорное ДНР.
«Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Макеевку снарядами «натовского» калибра.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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