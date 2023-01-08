 

ВС России сорвали украинскую контратаку на Спорное в ДНР

08.01.2023, 16:10, Новости дня
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ВС РФ на Донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военных и трех единиц техники, сообщили в Минобороны России.

Была сорвана попытка противника силами роты 54-й механизированной бригады ВСУ атаковать позиции ВС РФ в направлении пункта Спорное ДНР.

«Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Макеевку снарядами «натовского» калибра. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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