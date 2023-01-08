Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых украинских самолетах за сутки

Российские истребители с момента завершения режима прекращения огня в ночь на воскресенье сбили пять украинских военных самолетов, заявили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе населенных пунктов Лозовое и Изюм Харьковской области сбиты украинский истребитель Су-27 и самолет Су-24 воздушных сил Украины.

В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25, а также в районе населенного пункта Веселое ДНР сбит украинский самолет МиГ-29.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное ЛНР. Также перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Орехов Запорожской области, Степное ДНР и Донецка.

Отмечается, что в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР сбита американская противорадиолокационная ракета «HARM».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ на донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военных и трех единиц техники.

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