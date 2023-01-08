Из украинского плена вернули 50 российских военных

Из украинского плена вернули 50 российских военных, сообщили в Минобороны России.

В результате переговоров 8 января с подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских солдат, которым в плену грозила смертельная опасность, информирует российские ведомство.

Отмечается, что всем военнослужащим сейчас оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

Уточняется, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее 31 декабря с контролируемой киевскими властями территории 31 декабря вернули 82 пленных российских военнослужащих.

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