Из украинского плена вернули 50 российских военных
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Из украинского плена вернули 50 российских военных, сообщили в Минобороны России.
В результате переговоров 8 января с подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских солдат, которым в плену грозила смертельная опасность, информирует российские ведомство.
Отмечается, что всем военнослужащим сейчас оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Уточняется, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
Ранее 31 декабря с контролируемой киевскими властями территории 31 декабря вернули 82 пленных российских военнослужащих.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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