 

Декор для дома в деревенском стиле: делаем “белочку в рамке” из желудей (инструкция и фото)

08.01.2023, 16:00, Разное
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Сейчас модно украшать интерьер декором в деревенском стиле. Изготовить такие украшения вы можете своими руками. В качестве материала для таких поделок подойдут шишки, сухие соцветия ясеня, сухие листья и многое другое. Чаще всего для таких работ, пожалуй, используются желуди. Давайте попробуем смастерить белочку из шляпок от желудей.

Основные материалы

Для того, чтобы сделать поделку в виде белочки, вам нужно взять:

шаблон белки; фоторамку; побольше шляпок от желудей; золотые блестки; ножницы; клеевой пистолет.

Как сделать

Сначала вам нужно распечатать шаблон белочки на белом листе бумаги. Аккуратно обрежьте края в соответствии с форматом фоторамки.

Стекло из рамки выньте и уберите, оно вам не понадобится. Листок с шаблоном зверька поместите внутрь рамки. При помощи клеевого пистолета к поверхности шаблона начинайте приклеивать шляпки от желудей.

Шляпки используйте разного размера, приклеивайте вплотную друг к другу, чтобы максимально заполнить пространство шаблона. Старайтесь не заступать за линии рисунка, чтобы в итоге фигурка как можно больше была похожа на белку. Затем ножницами срежьте хвостики с шляпок.

Теперь вам нужно аккуратно нанести немного клея в черные просветы, оставшиеся между шляпками. Засыпьте всю картинку и просветы золотистыми блестками. Блестки должны хорошо прилипнуть к клею.

Затем картинку переверните и стряхните остатки блесток на бумагу. Ссыпьте блестки обратно в пакетик, чтобы можно было использовать их позже.

Теперь можете украсить креативной поделкой интерьер любой комнаты.

Совет

Используя такую технику, вы можете сделать абсолютно любую картинку или даже целую серию с изображениями разных животных. Можно выбрать и другую тематику. Такие картинки станут отличным украшением, детской, спальни или прихожей. Также их можно сделать кому-нибудь в подарок.


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