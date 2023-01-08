Прокремлевский Скотт Риттер – передача Украине американских и немецких БМП может занять несколько месяцев

Полное замерзание грунта позволит нарастить мобильность тяжёлой техники и даст РФ преимущество в продолжающемся конфликте, отметил офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью подкасту Judging Freedom. Обещанные Западом БМП Bradley и Marder необходимо сначала снять с хранения и подготовить к отправке, а также обучить ВСУ пользоваться ими, на что уйдёт много времени, подчеркнул военный.

Скотт, поговорим о погоде. Обзор прогнозов для всей Украины говорит о стабильно отрицательных температурах. Ниже 32 градусов по Фаренгейту, или — в их измерении — ниже нуля по Цельсию, одно и то же. Учитывая, что земля замёрзла, расскажите, кому это поможет? На руку ли это русским, потому что грязь теперь не будет помехой для танков? Вредит ли это украинцам, потому что у них нет отопления, нет горячей воды, а холодная замёрзнет? Расскажите, как температура влияет на вооружённые силы.

СКОТТ РИТТЕР, офицер морской пехоты США: Для вооружённых сил важно, что когда земля замерзает, то ваша мобильность значительно вырастает по сравнению с периодом распутицы, «грязного» сезона, когда всё вязнет, как в болоте. Тот, кто будет способен воспользоваться этой возросшей мобильностью, получит преимущество. Сейчас это будет Россия, и только она. Украина истощила свои запасы танков и другой бронетехники. Поэтому генерал Залужный говорил в ноябре, что ему нужно 300 танков, 500 БМП, потому что он всё потерял, ему нужна эта техника, чтобы восстановить боеспособность. Сейчас украинцы передвигаются на лёгкой боевой технике, буквально на укреплённых пикапах, так они перевозят солдат. В условиях многоуровневого современного вооружённого конфликта такие машины обладают низкой выживаемостью. Короче говоря, если РФ начнёт наступление, как мы того ожидаем, и введёт в строй тысячи танков и бронетранспортёров, то нынешняя погода существенно сыграет им на руку.

Я предполагаю, что, когда президент Зеленский был тут и общался тет-а-тет с президентом Байденом, он попросил танки. Я не знаю, что точно ответил Байден, но, видимо, он дал положительный ответ. Насколько трудно поставить туда танки в большом количестве? Попадут ли они туда из Польши? Находятся ли они уже там или их привезут из Германии? Или же их нужно грузить на транспортные самолёты в Мэриленде и везти по воздуху в Киев?

СКОТТ РИТТЕР: Для перевозки точно не будут использоваться самолёты, поскольку речь идёт о значительном количестве техники; её, скорее всего, погрузят на корабли. Когда Зеленский впервые попросил Байдена о ней, тот ответил отрицательно. Но сейчас он переосмыслил проблему, поскольку, как мне кажется, в Вашингтоне медленно соображают. Залужный заявил в том интервью изданию The Economist, что ему нужно 30 танков, 500 БТР и 500 артиллерийских орудий.

По сути, ему нужна новая армия.

СКОТТ РИТТЕР: Ему нужна новая армия! Он также сказал, что, если не получит её, русские одержат верх. Итак, Зеленский сообщил, что ему необходимо всё это, а Байден отказал. А когда Зеленский уехал, Байден с немцами и французами такие: «Мать честная! Русские же победят!», потому что у украинцев ничего нет. Теперь Франция говорит, что передаст Киеву лёгкие танки, Германия, которая неоднократно отказывала, теперь обещает послать БМП Marder, американцы говорят, что отдадут M2 Bradley. Пока что мы не даём им M1 Abrams, но кто его знает?

M1 Abrams — это танк. А вот M2 Bradley, действительно ли это «убийца танков», как писал Times Magazine?

СКОТТ РИТТЕР: Не совсем. Это боевая машина пехоты, она перевозит группы военнослужащих. Оснащена 25-миллиметровым пулемётом, а также несколькими ракетами TOW. При грамотном применении в составе боевой группы она может быть «убийцей танков». Но если ввести её в бой без значительной поддержки бронетехники или поддержки с вертолёта, она будет изолирована и уничтожена. Но всё дело в том, что вся эта техника стоит в хранилище. То есть прежде, чем отправить на Украину, её нужно выгнать, обкатать, провести техобслуживание, потом её нужно перевезти по морю, научить украинцев ей пользоваться и только потом вводить в бой. Эта техника не окажется на поле боя раньше апреля-мая или июня.

Хранилища техники находятся в США или где-то в Европе?

СКОТТ РИТТЕР: БМП Bradley хранятся на территории США, на гигантских складах. Её ставят на период вне несения боевой службы в эти хранилища. Немцы достают со складов свои БМП Marder — эквивалент Bradley. Но, повторюсь, им нужно провести ТО, обкатать технику. Помимо этого, у Украины нет инженеров, обслуживающего персонала, который знает, как чинить эти машины. То есть они планируют отправить вооружения, понимая, что в случае поломки их нужно будет вывезти с территории Украины и отправить на ремонт в Германию. С точки зрения логистики это весьма сложная затея.

Дата выхода в эфир 06 января 2023 года.