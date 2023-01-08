Социологи подтвердили — CNN полевел так сильно, что распугал аудиторию

Проявившийся в последние годы дрейф CNN влево всё же сказался на его охвате: как показал свежий соцопрос, канал реже стали включать больше половины его постоянных зрителей и большинство из них называют в качестве причины его всё более очевидную ангажированность, пишет The Washington Times. Как пишет издание, в минувшем году руководство канала смогло сместить вектор редакционной политики ближе к центру, вернув себе часть утраченной было аудитории, — однако недавно CNN вновь уличили в спорных с точки зрения нейтральности шагах.



AP

Догадки медийных аналитиков, которые уже давно предполагают, что стремительное «левение» телеканала CNN отталкивает от него аудиторию, наконец получили подтверждение: соцопрос, проведённый компанией McLaughlin & Associates по заказу американского аналитического Центра исследования СМИ, показал, что 54% зрителей канала стали смотреть его реже, чем раньше — и большинство из них признаются, что это связано с политическими позициями его редакции, пишет The Washington Times.

Как подчёркивается в материале издания, с заявлением: «Одной из причин, по которым я стал реже смотреть CNN, является его ангажированность в сторону либеральных/левацких позиций» согласились 61% респондентов, признавших, что в последнее время не так часто включают канал.

В группе респондентов, определяющих свои взгляды как консервативные, с тем же заявлением вполне ожидаемо согласились 80% опрошенных — однако даже среди либералов и центристов это утверждение поддержали в общей сложности 52%, отмечает корреспондент WT.

По информации газеты, 30,5% участников опроса заявили, что смотрят CNN примерно столько же, сколько раньше, а 13,5% сообщили, что стали включать канал даже чаще.

Как напоминает журналист The Washington Times, рейтинг CNN вошёл в «свободное падение» в 2021-2022 годах, сократившись в этом периоде на 33%. В это время канал пережил настоящий «переполох» — его владельцем стал медийный конгломерат Warner Bros. Discovery, образованный в результате отчуждения компанией AT&T корпорации WarnerMedia и её слияния с Discovery Inc. Впоследствии из редакции канала были уволены несколько известных журналистов.

Крис Лихт, ставший гендиректором канала при новом владельце, попытался «остановить дрейф организации влево» и обуздать проявления ангажированности, пишет WT. Как писал Лихт на страницах The New York Times в декабре, его усилия натолкнулись на крайне «злобную» реакцию со стороны левых сил, что только подтвердило его убеждённость в том, что значительная часть новостного контента на канале на деле представляла собой «переходы на личности, полуправду и возгласы отчаяния».

Впрочем, четвёртый квартал минувшего года оказался для CNN удачным: каналу удалось переломить тренд к потере зрителей и даже увеличить свою аудиторию на 9%, отмечается в материале The Washington Times. Кроме того, в прошлый вторник компания заняла первое место по охвату аудитории при освещении первого заседания нового созыва конгресса, опередив в возрастной группе от 25 до 54 лет Fox News и MSNBC.

Вместе с тем на этой неделе CNN вновь раскритиковали в консервативном лагере за назначение бывшего члена палаты представителей и непримиримого критика экс-президента Дональда Трампа Адама Кинзингера на должность старшего политического обозревателя, подчёркивается в статье. По мнению критиков-консерваторов, взяв на работу «очередного республиканца только для галочки, который на дух не переносит республиканский электорат», канал сделал шаг назад и вернуть себе разбегающихся зрителей он не сможет.