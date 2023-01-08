Мнение: Медведев обещал…
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В России – морозы. В Москве – минус 20. А Европа совсем берега потеряла. Наслаждается комфортной погодой.
Хотя «Газпром» предупреждал, что зима будет лютой. Для Европы.
И зампред Совбеза Дмитрий Медведев в августе обещал, что из-за морозов цена на газ до конца 2022 года рванет до €5000 за тысячу кубометров.
отсюда
Не рванула цена за газ вверх. А наоборот. Упала ниже $750. Впервые с февраля 2022 года.
Подвели Медведев с Газпромом?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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