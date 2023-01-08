 

Глава Минэнерго Венгрии: В ближайшие два года ЕС не сможет преодолеть зависимость от российского газа

08.01.2023, 14:45, Новости дня
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В Европе в ближайшие два года будет складываться тяжелая энергетическая ситуация, европейские страны не смогут полностью преодолеть зависимость от поставок российского газа, сообщил в интервью радиостанции «Кошут» министр энергетики Венгрии Чаба Лантош.

Он добавил, что сейчас в странах ЕС, где есть выход к морю, «идет сооружение 25 крупных терминалов для приема сжиженного природного газа». Этот газ должен заменить российский, который поступал по трубопроводу «Северный поток» и продолжает поступать по «Турецкому потоку», передает ТАСС.

По словам Лантоша, когда строительство терминалов будет завершено, можно будет сказать, что ЕС действительно обрел независимость от российского газа, однако 2023–2024 годы будут тяжелыми для Европы.

При этом Венгрия находится в более выгодном положении, чем многие другие члены Евросоюза, так как в страну поступает российский газ по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Сейчас в газохранилищах Венгрии достаточно высокий уровень запасов топлива.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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