В Бундестаге призвали Берлин в координации с НАТО поставить Украине боевые танки Leopard

Помимо отправки Украине БМП Marder, Германия должна поставить и немецкие боевые танки Leopard, но в координации с партнерами по НАТО, считают вице-президенты Бундестага Катрин Геринг-Эккардт (от партии «Зеленые») и Вольфганг Кубики (от партии СвДП).

Немецкая Hamburger Abendblatt пишет, Геринг-Эккардт заявила, что остановиться лишь на боевых машинах пехоты Marder «было бы неправильно».

«Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это относится также и к танкам Leopard», – добавила вице-президент Бундестага, передает РИА «Новости».

Кубики разделяет эту позицию. По его словам, «целесообразно поставить не только танки Marder, но и Leopard». При этом он добавил, что любой дальнейший шаг по поддержке Украины должен быть тесно скоординирован с партнерами по НАТО.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что для Берлина в вопросе поставок оружия Киеву, в том числе танков «Леопард», важно не совершать односторонних шагов.

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