 

В Сенегале 40 человек погибли при ДТП с автобусами

08.01.2023, 14:45, Новости дня
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Около 40 человек погибли, не менее 100 пострадали при столкновении двух автобусов в области Кафрин в Сенегале, информирует портал Senenews.

По предварительным данным, число погибших составляет 38, по меньшей мере 100 пострадали.

«Автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на портал.

Президент Сенегала Маки Салл, сообщил в своем Twitter-аккаунте, что в аварии погибли 40 человек. Он также сообщил, что принял решение объявить трехдневный траур с 9 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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