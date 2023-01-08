В Сенегале 40 человек погибли при ДТП с автобусами
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Около 40 человек погибли, не менее 100 пострадали при столкновении двух автобусов в области Кафрин в Сенегале, информирует портал Senenews.
По предварительным данным, число погибших составляет 38, по меньшей мере 100 пострадали.
«Автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на портал.
Президент Сенегала Маки Салл, сообщил в своем Twitter-аккаунте, что в аварии погибли 40 человек. Он также сообщил, что принял решение объявить трехдневный траур с 9 января.
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