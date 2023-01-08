Могут ли ангелы-хранители преподать нам жизненный урок? Как работает “помощь свыше”

Некоторые люди считают, что духовные наставники могут намеренно направить своего подопечного по пути, который приведет к негативным последствиям, чтобы тот извлек из сложившейся ситуации ценный урок. Однако специалисты в области эзотерических знаний опровергают эту точку зрения.

Во-первых, наши наставники, будь то ангел хранитель или собственная интуиция, никогда не поведут нас по заведомо дисфункциональному пути просто для того, чтобы преподать урок. Во-вторых, нужно понимать: все, что мы делаем в нашей жизни, – это наш и только наш добровольный выбор. А наставники лишь сглаживают дурные последствия наших ошибок, потому что они – наши хранители.

Ангел-хранитель призван оказывать помощь

Как утверждают эзотерики, задача духовных наставников – это помощь человеку в достижении целей, которые еще до его рождения были поставлены перед его душой. А также они помогают и в случае, если этот план по тем или иным причинам изменился. То есть, если, родившись, индивидуум, которому было предназначено свыше призывать людей к единству и учить их состраданию, решит, что ему это не по силам и захочет жить обычной жизнью, никто ему в этом препятствовать не будет. Напротив, ему будет оказана в этом помощь.

Возможно, что ваш небесный покровитель, может проверить, заинтересованы ли вы в возвращении к первоначальному предназначению, но он никогда не заставит вас делать это, если убедится в обратном. Когда в вашей жизни происходят перемены, ваш ангел-хранитель учитывает их и старается помочь вам.

Он не преподает нам уроков

Если вы, например, захотите подняться на Эверест, вы можете внезапно заметить видео на YouTube, рассказывающее о покорении этой вершины. Или узнаете, что у вашего коллеги есть аналогичное желание. Или кто-то даст почитать вам книгу о том, как подготовиться к восхождению. Это и будет помощь ангела-хранителя.

Но ваш наставник никогда не проведет вас по дисфункциональному пути, просто чтобы преподать вам урок. Если вы обнаружите, что идете по разрушительному пути, скорее всего, ангел-хранитель изо всех сил пытается остановить вас, но он не может остановить вас насильно, пойти против вашей свободной воли. Он не может заставить вас поступать правильно, если вы будете игнорировать его предупреждения.

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Вся ответственность лежит на самом человеке

Например, если у вас развивается зависимость от азартных игр, это вовсе не значит, что вам посылается испытание. Это говорит о том, что вы получаете удовольствие и игнорируете какие бы то ни было разумные доводы, идя на поводу у своей зависимости. Если вы решите слушать своего небесного наставника, посылающего вам сигналы, вы сможете встать на путь истинный.

Если же вы не захотите этого сделать, то только вы сами будете виноваты в этом. Конечно, вы получите хороший урок, когда сможете справиться с проблемой, но это будет лишь естественным проявлением цепочки причинно-следственных связей, в начале которой – ваша зависимость, погружение в нее, а в конце – прозрение извлечение урока.

Тогда как ваш ангел-хранитель здесь совершенно ни при чем. Но кто-то может так и не сделать правильных выводов и снова погрузиться в пучину порока. И это будет также ваша вина.