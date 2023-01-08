Яна Поплавская и Ксения Собчак беспокоятся за здоровье Никиты Михалкова

Состоянием Никиты Михалкова обеспокоены многие знаменитости. Так, в стороне не осталась актриса Яна Поплавская и журналистка Ксения собчак.

Состоянием Никиты Михалкова обеспокоены многие знаменитости. Так, в стороне не осталась актриса Яна Поплавская и журналистка Ксения собчак.

Яна Поплавская высказалась на личной странице в социальных сетях. Она отметила, что состояние Никиты Михалкова по-прежнему тяжелое, и призналась, что любит и ценит отечественного режиссера. Ксения Собчак также высказала свое беспокойство по поводу состояния здоровья Михалкова. Журналистка пожелала ему здоровья и долгих лет жизни.

Друзья и близкие Никиты Михалкова не подтверждают его тяжелое состояние. Александр Адабашьян рассказал, что режиссеру до сих пор не поставили диагноз, однако ковида у знаменитости точно нет.

Никита Михалков был госпитализирован в больницу из-за ухудшения здоровья. Сейчас режиссер находит в сознании и дышит без помощи специальных приборов.