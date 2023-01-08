 

Нейронная сеть учится создавать вирусы и отправлять фишинговые письма

08.01.2023, 14:03, Разное
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Участники хакерского форума начали использовать чат-бота ChatGPT для создания фишинговых писем. Об этом пишет Ars Technica со ссылкой на отчет Check Point Research.

В отчете также отмечается, что не все пользователи нейронных сетей для генерации вирусов обладают знаниями в области программирования.
ChatGPT создал скрипт на языке Python, который может быть использован как ransomware, и это один из примеров. Злоумышленники могут использовать такое программное обеспечение для шифрования данных, хранящихся на компьютерах жертв.

ChatGPT был экспериментом компании Check Point Research. Он позволил нейронной сети создать убедительное фишинговое письмо, в котором потенциальным жертвам сообщалось, что их счет заблокирован. Сгенерированный искусственным интеллектом запрос отображается пользователю с просьбой открыть вложенный файл со встроенными макросами VBA.


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