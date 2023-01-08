 

Опозорил деда-ветерана: омерзительные нацистские выпады иноагента Галкина возмутили патриотку Кравец

08.01.2023, 13:46, Разное
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Израильское гражданство Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая. Именно такая дата значится в ее синем израильском паспорте – “дарконе”. Она не еврейка по крови, но право на алию (получение гражданства Израиля) получила по факту родства с евреем Максимом Галкиным, мать которого Наталья Григорьевна – чистокровная еврейка. Она даже похоронена в Израиле.

“А вот странно – как можно жить в Израиле и поощрять нацистов, славить фашистов? – удивляется певица и актриса Алена Кравец. – Ведь когда признанный иностранным агентом Максим Галкин (Минюст сообщил, что пятый муж Пугачева получал финансирование от Киева при осуществлении политической деятельности – Прим. ред.) на концерте в Дубае в ответ на выкрик националиста “Слава Украине!” со сцены говорит нацистский лозунг “Героем Слава!”, он словно бы забывает про холокост, про массовое уничтожение евреев теми, кто этот лозунг придумал”.

Кравец уверена: поведение пятого мужа Пугачевой отвратительно. “Он покинул Родину и теперь из-за границы поливает ее грязью, высмеивая нашу страну и россиян – возмущена Алена. – Интересно, как бы отнесся дед Максима – участник войны, подполковник, кавалер трех орденов Красной Звезды, ордена Красного знамени и множества боевых орденов Григорий Прагин – к тому, что его внук прославляет нацистов? Думаю, он от стыда в гробу вращается как динамомашина. Поддержавший врагов деда Галкин попросту его опозорил!” Опозорил Галкин, по мнению Кравец, нацистскими выпадами и отца – тоже военного, генерал-полковника, бывшего депутата Госдумы”.


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