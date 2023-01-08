 

Одного убила, второго потеряла: что сделала с детьми Миронова его любимая женщина

08.01.2023, 13:45, Разное
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Официально актер был женат два раза. Первой его супругой стала актриса Екатерина Градова, в этом браке появилась на свет дочь Мария. Второй раз звезда женилась также на коллеге по сцене – Ларисе Голубкиной. Обеим женщинам приходилось мириться с постоянными изменами и работать бок о бок с его любовницами.

Но самый сильный удар нанесла актриса Татьяна Егорова, которая через 12 лет после смерти Андрея Миронова опубликовала мемуары, в которых рассказала о многолетнем романе с артистом. По ее словам, именно она была главной женщиной его жизни (после мамы, конечно).

Татьяна Егорова пришла в Театр сатиры после Щукинского училища. 22-летнюю артистку сразу ввели в спектакль “Над пропастью во ржи”, где она и познакомилась с Андреем Мироновым. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Ради этого романа девушка даже бросила жениха.

Отношения пары были бурными, они постоянно выясняли отношения, причем доходило до рукоприкладства. Однажды в запале Андрей сломал Татьяне нос! Егорова забеременела от Миронова, но приняла решение убить ребенка, сделав аборт, ведь любимый пока не был готов к детям.

Бурные отношения закончились, когда актер женился на Екатерине Градовой. На три года для Татьяны Егоровой он был пустым местом, они даже не разговаривали, несмотря на то что работали в одном театре. Когда Андрей ушел от супруги, его роман с бывшей пассией возобновился сам собой, хотя она была для него не единственной. Однако к похождениям Миронова Егорова относилась спокойно.

“Андрей мне не раз повторял: “Когда я с тобой в ссоре, ни одну бабу даже т*** не могу”, – вспоминает актриса.

Женщина снова забеременела от артиста, но в этот раз у нее случился выкидыш. Она потеряла ребенка, хотя врачи думали, что артистка отравилась специально, чтобы избавиться от нежелательного плода.

Страстные отношения пары длились до конца жизни Андрея Миронова, а после его смерти Татьяна Егорова подружилась с матерью актера, Марией Мироновой. Женщин объединило общее горе и общая любовь.


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